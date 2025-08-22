El Cartagena se reconcilia con su gente en el Carabela de Plata

La LIII del Carabela de Plata se quedó en la trimilenaria. Victoria clara del Cartagena sobre el Eldensepor 4-1, en un partido en el que los de Javi Rey dominaron el juego desde el primer minuto y encarrilaron el choque ya antes de que se cumpliera la primera mitad.

El técnico gallego puso a Iván Martínez bajo palos, ya que, como avanzamos el pasado jueves en esta redacción, será el guardameta que salga de titular en la primera jornada ante el Antequera, por la sanción de Lucho.

Enfrente estaba un Eldense que su técnico se tomó el trofeo como una prueba más. En el once titular apareció con dos jugadores del filial y varias rotaciones de futbolistas que no se espera que sean titulares en liga. No fue rival del cuadro portuario.

El Cartagena se lleva el Trofeo Carabela de Plata / Prensa FC Cartagena

En el minuto 20 se adelantó el cuadro albinegro con un golazo de Nacho Martínez. De falta directa hizo el primero el lateral izquierdo con un disparo que se alojó en el fondo de las mallas tras golpear el travesaño y hacer imposible la estirada del portero visitante.

Siete minutos después, Nacho Sánchez, en un mano a mano, tuvo el 2-0, pero Ramón Vila lo evitó y el balón se marchó a córner. Fue el aviso y en la siguiente jugada, el propio Nacho Sánchez con una volea de zurda hacía el segundo tanto, tras un deficiente control del meta azulgrana.

De ahí al descanso siguió empujando el cuadro albinegro, que estuvo cerca del tercero, pero no estuvo acertado y el marcador no se movió.

Vuelta de Pablo de Blasis

La segunda parte siguió el mismo guion. Chiki anotó el tercero y Kevin Sánchez hizo el cuarto de la noche para cerrar una goleada que confirmaba las buenas sensaciones. Eso sí, la gran ovación se la llevó Pablo de Blasis cuando entró al verde en el minuto 70 y se colocaba el brazalete de capitán. El argentino cometió un error que provocó una contra que acabó en el 4-1, una anécdota en la fiesta. El Cartagena cierra la pretemporada con una fiesta y llega al inicio liguero con las mejores sensaciones posibles.