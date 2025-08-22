Aldeguer y Acosta llegan a Hungría en "estado de ‘flow’"

Pedro Acosta fue tercero en la carrera al sprint y cuarto en el Gran Premio de Austria; Fermín Aldeguer firmó una actuación de la que se ha hablado durante toda la semana en la prueba larga con una remontada que le llevó hasta el segundo puesto, su mejor resultado del año. Y así, «en estado de ‘flow’», como apuntaba ayer el de La Ñora, llegan los dos murcianos de MotoGP al circuito de Balaton, en Hungría, nuevo en el Mundial.

«Hay que mantenerse bajo la sombra, tener calma. Hay que aprovecharse de estos buenos momentos, del boom, sobre todo de la energía positiva, el buen feeling encima de la moto, pero manteniendo la calma», dijo el piloto de Ducati en la rueda de prensa, donde fue uno de los protagonistas del día.

Acosta, por su parte, es optimista por primera vez en la temporada. Después las quejas del inicio -«aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo», dice-, ya se encuentra más a gusto con la KTM. En Hungría, al margen de las mejoras que ya introdujo la marca austriaca el pasado fin de semana, tendrá un nuevo control de estabilidad de la centralita electrónica. Y, además, al mazarronero le gusta el trazado: «Este circuito creo que puede encajar bastante bien con la KTM. Solo los pilotos de Ducati han venido a rodar aquí, tendremos doble trabajo, pero creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros, sin hacernos expectativas», declaró.

Carpe y Quiles, a por el podio en Moto3

Máximo Quiles y Álvaro Carpe están igualados a 139 puntos en la clasificación general de Moto3. Los dos murcianos luchan por ser los mejores novatos de la temporada. El primero llega después del incidente que le sacó del podio en Austria. Y el segundo, tras firmar un décimo puesto que le supo a poco. «Parece que Balaton es un trazado con frenadas fuertes, así que creo que me va a gustar bastante», vaticinó Quiles. «Nadie ha podido probar en Balaton antes, así que estaremos empatados, sin ventajas para nadie y por eso será clave adaptarnos lo antes posible. Estoy convencido que retomaré el buen camino», apuntó Carpe.