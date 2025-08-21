Fútbol
El UCAM se impone al Orihuela en su quinto ensayo de pretemporada (2-0)
Dos goles de Xente Vila dan la victoria al conjunto universitario
El UCAM Murcia CF continúa su puesta a punto de cara al inicio de la temporada en Segunda Federación y ayer se impuso al Orihuela en su quinto amistoso de la preparación (2-0). Los dos tantos conseguidos por el universitario Xente Vila desequilibraron la balanza en la segunda parte después de una primera mitad igualada y con escasas ocasiones de peligro. El primer tanto llegó en el minuto 58, al culminar en el área un pase tras una buena acción de Sergio Cantó y ocho minutos más tarde el valenciano remató al fondo de la red un centro del lateral Pontones para mostrar la evolución y buenas sensaciones de la plantilla de Germán Crespo.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- La alcaldesa de Águilas deja el cargo y abandona la política: 'Es el momento de iniciar una nueva vida
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje