El UCAM se impone al Orihuela en su quinto ensayo de pretemporada (2-0)

El UCAM Murcia CF continúa su puesta a punto de cara al inicio de la temporada en Segunda Federación y ayer se impuso al Orihuela en su quinto amistoso de la preparación (2-0). Los dos tantos conseguidos por el universitario Xente Vila desequilibraron la balanza en la segunda parte después de una primera mitad igualada y con escasas ocasiones de peligro. El primer tanto llegó en el minuto 58, al culminar en el área un pase tras una buena acción de Sergio Cantó y ocho minutos más tarde el valenciano remató al fondo de la red un centro del lateral Pontones para mostrar la evolución y buenas sensaciones de la plantilla de Germán Crespo.