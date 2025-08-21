Una sanción evita el primer debate en la portería del Cartagena

Una de las decisiones más complicadas que tendrá que tomar Javi Rey es elegir el portero al que le dará la confianza para defender la portería del FC Cartagena esta temporada. El cuadro albinegro ha comenzado la campaña de cero y ha montado un equipo totalmente nuevo, ya que solo se han quedado dos futbolistas que vistieron la camiseta cartagenerista el pasado curso, el defensa Nacho Martínez y el delantero Alfredo Ortuño.

Una sanción evita el primer debate en la portería albinegra | IVÁN URQUÍZAR

La portería es la posición más compleja dentro del once titular porque es la única que no permite que los futbolistas se puedan adaptar a otros lugares. Un lateral derecho suplente puede ocupar el puesto de lateral izquierdo o extremo derecho en cualquier momento sin necesidad de quitarle el lugar al que está de titular, pero bajo palos eso no ocurre. Si un portero está jugando, el otro está en el banquillo.

El FC Cartagena ha apostado por dos porteros de garantías para este curso. Tras una temporada donde Pablo Campos fue el indiscutible guardameta titular, Manolo Sánchez Breis y la dirección deportiva del club entendieron que debían intentar reforzar esa posición con dos porteros que conocieran la categoría y que vinieran de ser titulares en sus anteriores equipos. Se trata de Lucho García e Iván Martínez, guardianes de los arcos del Algeciras y Unionistas en Primera RFEF el curso pasado, respectivamente, y que han llegado a Cartagena en igualdad de condiciones para ganarse un puesto.

Javi Rey tendrá que tomar una decisión sobre su portero titular este curso. Es cierto que no es un entrenador que entienda el debate de la portería como un problema y prefiere contar con dos grandes porteros y tener que tomar una decisión complicada a vivir con la incertidumbre de tener solo un portero de garantías.

Quinta amarilla en NC

En la primera jornada de liga, el próximo domingo 31 de agosto a las 19:30 en el Maulí de Antequera, no tendrá que elegir el técnico gallego, ya que Lucho García no podrá jugar por sanción. Iván Martínez será el encargado de defender la portería del Cartagena en la primera jornada liguera.

Lucho García no estará disponible para ayudar a su nuevo equipo por una amarilla que vio en Nueva Condomina en la última jornada de la liga regular del curso pasado. Fue el 24 de mayo y ese día el Real Murcia se jugaba ante el Algeciras asegurar el segundo puesto. En una decisión sorprendente porque su equipo no se jugaba nada, el técnico del cuadro rojiblanco puso su once de gala, en el que estaba Lucho García. El guardameta colombiano vio la cartulina amarilla en el minuto 69 de partido cuando el resultado era de 1-1. Ese día la mayoría de la afición del Real Murcia protestó por la actitud del portero porque entendieron que se dedicó a perder tiempo de manera continuada. Finalmente, de penalti, ese día venció por 2-1 el conjunto murcianista que aseguraba su segunda posición. Lucho García, que realizó buenas intervenciones, no pudo evitar la derrota de los suyos y vio una amarilla que en su día no se le dio importancia, pero que al Cartagena y a su técnico actual le trastoca en la preparación del primer partido liguero.

Iván, a consolidarse

Iván Martínez vive su primer año como senior, pero su trayectoria invita al optimismo y a la confianza. El portero aragonés llegó al fútbol profesional tras su paso por el Real Zaragoza y después tuvo una etapa de consolidación en Unionistas de Salamanca. Se ha convertido en un perfil muy valorado por los clubes de Primera Federación. Fue el Cartagena el que consiguió convencerlo para su proyecto. Iván Martínez destaca por una cualidad esencial: la seguridad. Posee reflejos felinos, una destacada capacidad de reacción en balones a corta distancia y una notable colocación, lo que le permite anticiparse a los remates con aparente sencillez. Su juego aéreo es otra de sus virtudes; sabe imponerse en las salidas y transmite confianza a la zaga, algo fundamental en un equipo que busca equilibrio defensivo. Además, pese a su juventud, muestra una serenidad impropia de su edad: rara vez se precipita en la toma de decisiones, manteniendo siempre la calma en momentos de máxima exigencia. Su paso por Unionistas, en Primera Federación, fue clave para dar un salto de madurez. En Salamanca tuvo continuidad y la oportunidad de demostrar que estaba preparado para un reto mayor.

No se sabe qué hubiera pasado si ambos guardametas hubieran estado disponibles para la primera jornada, pero lo cierto es que Iván Martínez, que para que se vaya rodando más lo lógico es que sea también el titular mañana en el Carabela de Plata, va a tener un primer partido para demostrar con el Cartagena lo que ya ha ido haciendo en su carrera. Tras ese primer partido será el turno de Javi Rey de tomar una decisión con lo visto en la pretemporada y en la primera jornada.

Jhafets, en el centro de la imagen, en un entrenamiento del equipo en La Manga Club. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Jhafets, el futuro

En el día a día están tres porteros entrenando. Jhafets, que es la principal apuesta de futuro del club portuario, ha enamorado a Javi Rey. Con la competencia que tiene, se entiende que será el portero titular del filial y esté siempre en dinámica del primer equipo, aprendiendo de sus compañeros y demostrando que tiene nivel de sobra para cuando se le necesite. En esta pelea por la titularidad, de momento no está, pero en las oficinas del Cartagonova la confianza en el canterano es máxima.