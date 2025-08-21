El Real Murcia se presentará ante su afición el 4 de septiembre frente al Elche

El Real Murcia se presentará ante su afición el próximo jueves 4 de septiembre en la Nueva Condomina ante el Elche. El conjunto grana disputará un amistoso ante un rival de Primera División en una nueva edición del Trofeo Enrique Roca, pero se da la circunstancia de que será fuera de su calendario de pretemporada.

De hecho, con este anuncio, serán tres los encuentros que la plantilla que dirige Joseba Etxeberria tendrá que afrontar en su primera semana del calendario en Primera Federación. Y es que el Real Murcia pondrá fin a sus ensayos este sábado 23 de agosto ante el Elche Ilicitano, de Segunda Federación, a las 10.30 horas en Pinatar Arena. Será la última prueba antes de entrar de lleno en la preparación del primer partido oficial del curso 2025-2026 con su visita al Marbella el próximo lunes 1 de septiembre. Tres días más tarde, ese mismo jueves 4, será la presentación en Nueva Condomina ante el Elche, mientras que el primer duelo en casa de la competición será ante el Juventud Torremolinos ese mismo fin de semana (6 y 7 de septiembre o incluso de nuevo lunes 8) en horario aún por confirmar.

El Real Murcia se presentará ante su afición una vez acabado el mercado de fichajes, por lo que tendrá cerrada su plantilla. Un plantel que, a once días para que se concluya el plazo, todavía se esperan movimientos con la llegada de un delantero y, al menos, un lateral izquierdo. El Elche, por su parte, que este sábado se mide al Atlético de Madrid y el sábado 29 al Levante, aprovechará el parón de selección esa semana para afrontar su amistoso ante los granas. En la plantilla ilicitana destacan tres jugadores de la Región como son Germán Valera, Rodrigo Mendoza y Rafa Mir.

Este encuentro llega también en una fecha especial para la ciudad, ya que coincide con la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la capital del Segura y el inicio de la Feria de Septiembre. Los 16.000 abonados con los que hasta ahora cuenta el club murcianista podrán presenciar el encuentro gratis con su carné, mientras que el precio de las localidades para el público en general es de 20 euros en todas las ubicaciones del estadio. Los abonados podrán retirar localidades adicionales a un precio de 15 euros, mismo precio que la entrada Infantil.

A las 19.45 horas del 4 de septiembre será el acto de presentación de la plantilla que dirigirá Joseba Etxeberria durante la campaña 2025-2026, en la que los granas buscarán el ansiado ascenso a Segunda División después de ser eliminados el pasado curso en la primera ronda de play off ante el Nástic de Tarragona. Mientras que a las 20.30 horas será cuando comience el encuentro ante un rival de superior categoría.

