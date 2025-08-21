Piñeiro, el complemento a Gazzaniga para la portería del Real Murcia

El Real Murcia continúa inmerso en los retoques que debe realizar en los últimos días para apuntalar su plantilla de cara a la próxima temporada y ya ha conseguido cerrar su portería con la incorporación de Diego Piñeiro. El guardameta, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llega para ser el complemento a Gianfranco Gazzaniga después de una preparación veraniega en la que Joseba Etxeberria tan solo ha contado con un portero con vistas al primer equipo.

Piñeiro, de 21 años de edad y 1,90 metros de estatura, llega para cubrir con garantías cualquier contratiempo que pueda ocurrir con Gazzaniga durante la temporada, ya que el argentino partirá como indiscutible debido a su buen rendimiento mostrado durante el pasado curso.No obstante, el joven madrileño, que ocupará ficha sub-23, elevará la competencia bajo los palos avalado por su formación en el Real Madrid, donde ha llegado a ir convocado con el primer equipo en varias ocasiones y también ha entrenado en las sesiones de la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el club blanco. Además, durante este mismo verano ha trascendio el interés del Granada para incorporarle a sus filas.

Diego Piñeiro, del Real Murcia, en su firma de contrato con los granas. / Prensa Real Murcia

De hecho, llegó a ser el segundo portero del Real Madrid en Champions League por una lesión de Kepa, y la pasada temporada disputó ocho encuentros con el Real Madrid Castilla en Primera Federación de Raúl González, en los que dejó la portería a cero en tres de ellos. Piñeiro ha pasado por el Juvenil del Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, y pertenece a la generación del defensa Jacobo, el centrocampista Nico Paz o el delantero Gonzalo, ahora en el primer equipo del conjunto blanco. Además, también ha sido internacional sub-19 y sub-18 con España.

Es un portero que "destaca por ser un guardameta con una gran estirada, buenos reflejos, poderoso en el juego aéreo y buen criterio en el juego de pies", ha expresado el Real Murcia en su comunicado.