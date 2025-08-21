Nil Jiménez: “El objetivo es subir”

Penúltima presentación del mercado veraniego para el FC Cartagena. Manolo Sánchez Breis ha confirmado en la presentación de Nil Jiménez que solo falta un extremo derecho para completar la plantilla. La idea del máximo dirigente deportivo del club albinegro es conseguir esa ansiada última pieza lo antes posible y no tener que esperar al último día del mercado.

El nuevo futbolista del Cartagena transmitió confianza y ambición en sus primeras palabras como albinegro. El lateral destacó la claridad de ideas del cuerpo técnico, la excelente sintonía del vestuario y la fortaleza del proyecto, al que llega con experiencia en fases de ascenso y la determinación de reivindicarse tras superar una lesión.

Nil Jiménez es el penúltimo y llega para completar el puesto de lateral izquierdo junto a Nacho Martínez. En ese aspecto, el nuevo refuerzo albinegro ve muy positiva esa competencia entre ambos: “La competencia con Nacho siempre es sana. Quiero empaparme de todo lo bueno que pueda transmitirme”, subrayaba el defensor albinegro.

Nil Jiménez, nuevo jugador del Cartagena / Prensa FC Cartagena

Sobre el secreto del éxito en esta categoría que conoce bien, lo tiene claro: “Conozco la Primera Federación. El primero es el más regular, no necesariamente el más potente. Es fundamental la solidez en casa. Ganando en casa te da para estar arriba y hay que lograr una línea positiva”.

Sobre su estilo de juego, Nil recalca su faceta ofensiva: “Me gusta tener la banda para subir y bajar lo máximo posible. Me considero vertical; me gusta el uno contra uno. Soy trabajador y humilde”, recalcaba el nuevo refuerzo.

Ascenso. Tiene claro el objetivo el carrilero catalán: “La ambición del proyecto es palpable en la ciudad y en el estadio. Desde que llegué y hablé con los responsables, las sensaciones son buenas. El objetivo tiene que ser subir”, enfatizó el último fichaje del Cartagena.