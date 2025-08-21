Tenis
El Nacional alevín se queda sin equipos de la Región
El Murcia CT y el LTR Tennis Academy caen en la segunda eliminatoria del cuadro masculino
Los dos equipos de la Región de Murcia que seguían con vida en el cuadro principal del Campeonato de España Alevín-Memorial Tono Párez que se disputa durante esta semana en el Murcia Club de Tenis, quedaron ayer eliminados en la segunda ronda de la competición. Tanto los anfitriones como el LTR Tennis Academy, de Las Torres de Cotillas, ambos en la competición masculina, se despidieron del torneo. Los primeros cayeron frente al Centre Atlétic Laietania por 4-0 con José Ángel de la Asunción, Guillermo Rodríguez , Aimar Cárceles y Nacho Ros como jugadores. Por su parte, el conjunto torreño, que en primera ronda superó al Barcino, fue eliminado por el UE Tenispain, segundo cabeza de serie del torneo.
El campeonato ha reunido a 59 equipos de todo el país, con más de 340 tenistas, y concluirá el sábado con las finales.
