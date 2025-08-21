Fútbol
Luis de la Fuente participa en dos actos esta tarde en Mazarrón
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, mantendrá un encuentro con el fútbol base de Mazarrón y participará esta noche en la programación cultural de ‘Mares de Papel’. El técnico mantendrá un contacto con diferentes equipos de fútbol base e inclusivo de la localidad a partir de las ocho de la tarde. Posteriormente, el seleccionador será protagonista de un acto programado a las diez de la noche donde ofrecerá su visión sobre el fútbol actual español y los próximos retos a afrontar por la selección española, además de otras cuestiones de interés.
