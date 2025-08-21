Luis de la Fuente participa en dos actos esta tarde en Mazarrón

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, mantendrá un encuentro con el fútbol base de Mazarrón y participará esta noche en la programación cultural de ‘Mares de Papel’. El técnico mantendrá un contacto con diferentes equipos de fútbol base e inclusivo de la localidad a partir de las ocho de la tarde. Posteriormente, el seleccionador será protagonista de un acto programado a las diez de la noche donde ofrecerá su visión sobre el fútbol actual español y los próximos retos a afrontar por la selección española, además de otras cuestiones de interés.