La goleada ante la Minera descoloca a los técnicos del Lorca Deportiva

La irregular pretemporada que está realizando el Lorca Deportiva está generando muchas dudas a los aficionados en torno al presunto potencial del plantel que se ha confeccionado. El equipo ya ha disputado seis encuentros de pretemporada con bastante disparidad en el rendimiento.

El conjunto lorquino ha perdido ante un rival de superior categoría como el Real Murcia (0-1). Ha sucumbido ante otro de su misma categoría, el Alcoyano (0-1), y ha empatado con el Águilas (1-1). Solo ha ganado a rivales de inferior categoría, ambos ascendidos a Tercera, Mazarrón (0-3) y Olímpico de Totana (0-1). Pero lo que no entraba en los planes es el rendimiento y la abultada derrota ante otro rival de la misma categoría, la Deportiva Minera (4-0).

La buena imagen ofrecida ante el Águilas contrasta con el bajísimo rendimiento ante los del Llano del Beal. Esto ha desconcertado a los técnicos que daban por cerrada la plantilla a falta de un portero sub-23. Todos se han puesto manos a la obra y, quizá, en los próximos días se sucedan movimientos en el plantel.

Por un lado, urge firmar un portero que haga competencia a Ernestas, quien se presume que será el titular. También un lateral derecho puesto, que Bertomeu podría tener las horas contadas y no hay plena confianza en el joven Pablo Escobar.

También preocupa mucho lo poco que genera el equipo de medio campo hacia adelante y el exceso de relajación de algunos defensores en momentos claves de los partidos.

Hay demasiada diferencia entre los teóricos titulares y los que no. Esa es una conclusiones que han sacado los técnicos encabezados por el aguileño Sebas López, quien mostró bastante perplejidad tras el partido ante la Minera: «Nos han pasado por encima y eso nos hace reflexionar».

El equipo tiene mañana viernes en el campo Playasol del Puerto de Mazarrón otro amistoso con el Trofeo Doctor Gironés donde se va a enfrentar al Bala Azul (19:30). Después le queda otro ante el Caravaca.