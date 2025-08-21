Félix Alonso: "Debemos ser una mosca cojonera en todos los partidos"

Félix Alonso, un técnico con dilatada experiencia en el baloncesto español, llega al Caesa FC Cartagena con la difícil misión de dirigir un equipo que el curso pasado, con Jordi Juste en el banquillo, alcanzó cotas impensables para un debutante. Jugó la Final Four de la Copa y llevó al Betis, que terminó logrando plaza de ascenso, al quinto partido en los cuartos de final. Pero la realidad del conjunto albinegro por su presupuesto es otra. Y por ello, tras ese paseo por las nubes, en el club han vuelto a poner los pies en el suelo. «El objetivo es la permanencia» es el mensaje que se ha lanzado desde todos los estamentos.

Alonso, que la pasada campaña estuvo en el Obradoiro, reconoce que «la temporada que se realizó el año pasado fue absolutamente sobresaliente, podríamos catalogarla casi de milagrosa. Pero el objetivo de este año no puede ser otro que la salvación. Eso no va a denotar una falta de ambición si podemos aspirar algo más, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones presupuestarias que tenemos y de la liga en la que estamos», explicó el leonés de 52 años de edad, quien a continuación esbozó el espíritu que quiere imprimir a su equipo: «Si hay algo que tiene esta liga y que a mí me ha enseñado durante todos estos años es que cuando subestimas a un rival tienes muchas probabilidades de perder. Nosotros trabajaremos para ponernos las pinturas de guerra cada día, ser muy peleones y ser una mosca cojonera en todos los partidos, en definitiva, dar mucha guerra».

Pese a pasar de un equipo como el Obradoiro que aspiraba al ascenso a uno que tiene como principal objetivo evitar las dos plazas de descenso, Alonso se mostró ilusionado: «Al final, todo lo que es estar en un proyecto, y creo que éste lo es, y sentirte parte de él, es algo siempre estimulante, con la responsabilidad de saber que a lo mejor la temporada del año pasado, como fue tan extraordinaria, la gente espera que sea algo parecido, pero también tratando de poner los pies en el suelo. Creo que tenemos un grupo de jugadores con calidad y todos con hambre», explicó.

Con varios jugadores que nunca han estado en el baloncesto europeo, la primera misión para el técnico es conseguir una rápida adaptación. «Lo que quiero es, sobre todo los jugadores nuevos que no han jugado en Europa, como puede ser el caso de Isaiah Rivera o Sebastian Thomas, que se adapten a la reglamentación que aquí tenemos, porque va a haber muchas cosas que les sorprendan. A nivel de ritmo y de conceptos, la meta es tar lo mejor posible para afrontar la primera jornada de liga», un inicio que será el 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Cartagena ante el recién ascendido Fibwi Mallorca Palma.