Fútbol
El delantero sub-23 Eghosa Bello refuerza el ataque de la Minera
A sus 21 años, cuenta con experiencia en Primera Federación, categoría en la que ha defendido las elásticas del Recreativo Granada, con el que firmó dos tantos el pasado curso, y también el Zamora CF
La Deportiva Minera realizó ayer su decimoquinta incorporación en este mercado de fichajes al hacerse con el delantero sub-23 Eghosa Bello para reforzar su ataque en su segunda temporada en Segunda Federación. El delantero nigeriano llega en calidad de cedido por parte del Granada, equipo en el desembarcó en 2022 procedente del Rolly FC y en el que ha pasado por las categorías juveniles y por el filial. A sus 21 años, cuenta con experiencia en Primera Federación, categoría en la que ha defendido las elásticas del segundo equipo nazarí, con el que firmó dos tantos el pasado curso, y también el Zamora CF.
