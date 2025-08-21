Fútbol sala
Cristian Povea: "Más que presión, tengo ilusión por estar en el Jimbee"
El ala sevillano de 24 años llega al campeón de liga con un contrato por tres temporadas
El Jimbee Cartagena apostó por la continuidad de su plantilla después de proclamarse campeón de liga por segunda temporada consecutiva. En principio solo iba a tener una cara nueva, aunque el guion se vio ligeramente alterado por la marcha de Souheil Mouhoudine ante la que reaccionó rápido el club incorporando al internacional español Renato, procedente del Jaén y por el que tuvo que pagar unos 50.000 euros por su libertad. Quien estaba previsto que llegara antes incluso de que acabara la pasada liga era Cristian Povea, un ala diestro que fue elegido la pasada campaña el mejor jugador de Segunda División con el Real Betis. El club ha realizado una apuesta por este sevillano con 24 años recién cumplidos que ha firmado un contrato por tres temporadas y que ya conoce la Región porque estuvo tres campañas en el filial de ElPozo Murcia, con el que se reencontrará esta temporada en el campeonato liguero.
Ayer, en un acto donde también se presentó la empresa Cerramientos Abatibles como uno de los nuevos patrocinadores de la entidad, el jugador se mostró ilusionado por la oportunidad que se le ha presentado en su carrera deportiva. «Es una plantilla súper buena, y ya no hablo solo en la pista, sino también fuera de ella. La verdad es que me han acogido muy bien y las impresiones son todas positivas», expresó. Dar el salto al campeón de liga puede suponer una presión añadida para cualquier jugador, pero Povea asegura que «más que presión, tengo ilusión por estar aquí. Para mí jugar en el Jimbee Cartagena es un orgullo y la verdad es que estar disfrutando de mis compañeros en el día a día, es un aliciente, no una presión», reiteró.
El andaluz asegura que se ha encontrado «muy bien en los dos amistosos» que ha disputado hasta la fecha el equipo, en los que incluso ha marcado, porque «los compañeros me lo están haciendo muy fácil, y poco a poco me iré encontrando mejor», aunque matiza que a nivel personal «no tengo ningún objetivo, prefiero que sean colectivos, que es lo que importa».
Povea ya tuvo la oportunidad de jugar en el Palacio de los Deportes de Cartagena en la pasada Supercopa, donde el Betis puso contra las cuerdas al Jimbee en la final: «La verdad es que la final fue espectacular. La afición a mí me sorprendió mucho y me llevé una impresión muy buena», declaró. Además, se mostró especialmente motivado por la oportunidad que tendrá de disputar la UEFA Champions League: «Me ilusiona mucho poder jugar la Champions y más al lado de estos grandes compañeros», concluyó el ala diestro sevillano.
