Baloncesto
El UCAM inicia hoy los entrenamientos tras las pruebas de esfuerzo
El equipo pisará por primera vez el parqué del Palacio de los Deportes esta tarde
El UCAM Murcia CB, después de dos jornadas dedicadas a los reconocimientos médicos, que se llevaron a cabo en QuirónSalud, y las pruebas de esfuerzo, en el UCAM Sports Center, inicia hoy los entrenamientos en pista en el Palacio de los Deportes a las órdenes de Sito Alonso. Por la mañana habrá una sesión de tiro individual, mientras que por la tarde,a partir de las seis y cuarto, será la primera vez que se vea a la plantilla sobre el parqué. Después de incorporarse David DeJulius y Emanuel Cate, quien llegó ayer, tan solo faltan Toni Nakic, quien está previsto que llegue a Murcia el próximo viernes, y Sander Raieste, alero procedente del Baskonia que disputará el Eurobasket con Estonia. Será la única ausencia que tendrá el técnico durante las primeras semanas de trabajo.
