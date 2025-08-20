El UCAM inicia hoy los entrenamientos tras las pruebas de esfuerzo

El UCAM Murcia CB, después de dos jornadas dedicadas a los reconocimientos médicos, que se llevaron a cabo en QuirónSalud, y las pruebas de esfuerzo, en el UCAM Sports Center, inicia hoy los entrenamientos en pista en el Palacio de los Deportes a las órdenes de Sito Alonso. Por la mañana habrá una sesión de tiro individual, mientras que por la tarde,a partir de las seis y cuarto, será la primera vez que se vea a la plantilla sobre el parqué. Después de incorporarse David DeJulius y Emanuel Cate, quien llegó ayer, tan solo faltan Toni Nakic, quien está previsto que llegue a Murcia el próximo viernes, y Sander Raieste, alero procedente del Baskonia que disputará el Eurobasket con Estonia. Será la única ausencia que tendrá el técnico durante las primeras semanas de trabajo.