El renovado UCAM Murcia se vuelve a poner en marcha

El UCAM Murcia CB volvió a poner su maquinaria en marcha con su primera jornada doble de trabajo de la pretemporada, donde Sito Alonso dirigió la primera sesión colectiva por la tarde en el Palacio de los Deportes. El técnico universitario cuenta con una plantilla renovada, que presenta hasta siete caras nuevas respecto al pasado curso, donde destacan los bases David DeJulius o Michael Forrest, que hoy será presentado, junto al pívot Devontae Cacok.

1 | ISRAEL SÁNCHEZ

Además, también son nuevos el alero Sander Raieste, que será el último en incorporarse al tener que diputar con Estonia el Eurobasket, los ala pívots Toni Nakic, que llegará a finales de esta semana, y Rubén de la Torre, y el pívot Emanuel Cate. El entrenamiento de ayer combinó sesiones de tiro individual por la mañana con trabajo colectivo en pista por la tarde, todo ello bajo la atenta mirada de Sito Alonso y o del exjugador Tomás Bellas, quien estará trabajando con el equipo durante toda la pretemporada, especialmente para realizar entrenamiento específico con los bases.

2 | ISRAEL SÁNCHEZ

El madrileño estará enrolado en un cuerpo técnico que cuenta con novedades, tras la marcha de Blagota Sekulic, ya que tanto Lucas Pérez como Dimitris Tsesmetzis serán los asistentes de un Sito Alonso que durante la temporada dirigirá a la selección de Letonia durante los parones por las ventanas FIBA.

La previa de la Champions, dentro de un mes

Arranca así una preparación que tiene el foco puesto en la previa de la Basketball Champions League, donde los universitarios deberán vencer tres partidos consecutivos, el primero de ellos ante el Lublin polaco, el sábado 20 de septiembre en la ciudad búlgara de Samokov.

Antes de esa cita, el equipo jugará cuatro partidos de preparación. El primero será a puerta cerrada contra un rival por determinar. El segundo, el domingo 7 de septiembre a la una de la tarde contra el Valencia Basket en Yecla en el marco del Torneo Costa Cálida. Los últimos dos serán el 12 y el 14 de septiembre en Francia, donde otros tres clubes de la Pro A gala están invitados, como son el histórico Limoges CSP, el ESSM Le Portel y el recién ascendido Boulazac Basket Dordogne.

Sant-Roos, dispuesto a asumir más responsabilidad

Jugadores como Dylan Ennis, Jonah Radebaugh o Howard Sant-Roos cumplirán su tercera temporada en Murcia, formando parte del núcleo de un vestuario que echará en falta a Nemanja Radovic tras su marcha a Taiwan. «Este año hay muchas responsabilidades y personalmente espero asumirlas y debo hacerlo para el UCAM, espero que muchas caigan sobre mí y poder responder a ellas. Radovic ha dejado un hueco enorme y Dylan, Jonah, yo mismo... todos los que llevamos aquí más años esperamos de poder llenar ese hueco que ha dejado», afirmó ayer Howard Sant Roos ante los medios de comunicación.