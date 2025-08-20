La Minera destroza al Lorca Deportiva con una goleada

Goleada inapelable de la Deportiva Minera por 4-0 frente al Lorca Deportiva. Se confirman las buenas sensaciones del conjunto cartagenero, que llevaba una gran pretemporada y ante el cuadro lorquino, ha ratificado que está más que preparado para el inicio de la competición.

Ambos equipos hicieron una mezcla entre teóricos titulares y suplentes. La Deportiva Minera salió con el habitual 4-2-3-1 de Checa: Álex Lázaro, Paco Torres, Holgado, Galán, Álex Macías, Javi Vera, Ayala, Omar Perdomo Alarcón, Kike Carrasco y Santiesteban. Por parte del Lorca, Sebas López sorprendió con Fromsa en el lateral derecho. Ernestas, que no tuvo su mejor día y quedó señalado estuvo bajo palos; la defensa la completaron Saturday, Tafalla y Kiko. Sergio, Willy y Spinman en el medio y más arriba, Peque, Albiar y Tomas Inglés.

El Lorca estuvo irreconocible desde el inicio y fue incapaz de plantarle cara al cuadro minero que jugó muy bien al fútbol, tuvo ocasiones y estuvo acertado de cara a gol. En el minuto 12 llegó el primer tanto de uno de los llamados a liderar el equipo minero. Alarcón, de cabeza, tras un centro medido al segundo palo de Carrasco, inauguró el marcador. En el minuto 24, de nuevo Alarcón, aprovechando un desajuste grave defensivo y con un toque preciso, sorprendió a Ernestas para hacer el segundo. Un minuto después, el guardameta lituano evitaba el tercero de la Minera en un mano a mano con Kike Carrasco.

En la segunda parte, salvo un amago de reacción de los lorquinos, la dinámica fue la misma y las mejores ocasiones las tuvo la Minera. Omar Perdomo y Rubén Mesa son dos jugadores llamados a marcar las diferencias y anotaron dos golazos, con ayuda de la mala colocación del guardameta visitante, que cerraban una goleada muy dolorosa para el cuadro lorquino y puede replantear si acudir al mercado a reforzar más posiciones.