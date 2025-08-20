El mercado sub-23, una vía por explotar en el Real Murcia

Resta algo más de diez días para el inicio de una nueva temporada del Real Murcia en Primera Federación, pero también para el cierre de un mercado de fichajes en el que todavía queda trabajo por hacer hasta el próximo 1 de septiembre. Y es que, si bien el conjunto grana ha llegado al tramo final de la preparación veraniega con un bloque confeccionado y reconocible, todavía quedan algunos retoques por hacer. Especialmente a lo que se refiere en la construcción de un fondo de armario que puede marcar la diferencia con la aportación de los futbolistas en edad sub-23 en los planes de Joseba Etxeberria.

Cierto es que el técnico vasco, desde su presentación como nuevo entrenador del Real Murcia, advirtió de que era partidario de contar con una plantilla ‘corta’ para tener a los máximos futbolistas posibles enchufados y sintiéndose protagonistas dentro de su roles de terminados, pero la llegada de jóvenes sub-23 puede tener la llave para contar con un bloque mucho más equilibrado y con garantías para afrontar las exigencias y contratiempos que se presentan durante la temporada.

Y es que, con el traspaso de Antonio Toral al Betis Deportivo, operación que se confirmó ayer por parte de ambos clubes, el Real Murcia tan solo cuenta con tres futbolistas con ficha sub-23 en su plantilla a estas alturas del verano. De hecho, el centrocampista Antonio David, procedente del Real Madrid Castilla, es la única pieza que Asier Goiria ha añadido a la plantilla de estas características a un plantel en el que el brasileño Joao Pedro Palmberg y el defensa Andrés López son los otros dos jugadores que no ocupan ficha sénior.

Unas fichas sénior que el Real Murcia ya tiene completas, alcanzando los 18 futbolistas mayores de 23 años que tiene como tope el reglamento de la Primera Federación. No obstante, eso no significa que la plantilla del conjunto grana ya no esté sujeta a cambios. Y es que existen algunos casos, como los del lateral Kike Cadete o el delantero Matheus Cadorini que no están del todo claros. Por lo que su futuro puede estar lejos del Real Murcia en la temporada 2025-2026.

Antonio Toral, con el Real Betis, tras su traspaso desde el Real Murcia. / Betis Cantera

De hecho, quizá la situación del defensa es la más evidente, ya que no se cuenta con el jugador madrileño, por la que la idea que tiene Goiria sobre la mesa es resolver el año que le queda de contrato para poder incorporar a un lateral izquierdo sub-23 que pueda competir por el puesto junto a Cristo Romero. Un movimiento que es crucial en la planificación deportiva, ya que el pasado verano se corrió el riesgo de cerrar la plantilla con solamente un lateral zurdo, el propio Kike Cadete, y el Real Murcia acabó sufriendo en esa posición durante meses. Una situación que provocó la llegada de Forns, un jugador sub-23, en el mercado invernal.

En cuanto a Cadorini, el rastreo constante del Real Murcia por un delantero centro contrastado ha hecho que el brasileño haya estado llamando a la puerta durante el verano con sus oportunidades en los amistosos de pretemporada. Sin embargo, al ocupar ficha senior este año, y no la sub-23 con la que contaba el pasado curso, hace que su situación no esté del todo clara. De hecho, ni Cadete ni Cadorini han sido inscritos en la lista de 15 futbolistas que ha enviado el Real Murcia a la competición para cumplir con el trámite del mínimo de siete jugadores inscritos a una semana de que arranque el nuevo curso.

La solución, también en casa

No obstante, una de los escenarios que también se contemplan desde Nueva Condomina, tanto para el lateral como para la banda izquierda, sea que los canteranos Álvaro Aquino y Aitor Sarabia se puedan convertir en una solución para Joseba Etxeberria, que al contar con estos dos futbolistas enrolados en la cantera murcianista, puede tirar de ellos en caso de necesidad sin contar con un futbolista sub-23 llegado a la capital del Segura en busca de oportunidades.

En busca de un portero joven

Uno de los movimientos que se espera que el Real Murcia lleve a cabo en los próximos días es la llegada de un portero sub-23 que acompañe a Gianfranco Gazzaniga. El guardameta grana, al igual que ocurrió la pasada temporada gracias a su buen rendimiento, volverá a ser indiscutible bajo los palos de Nueva Condomina también con Joseba Etxeberria. No obstante, la dirección deportiva rastrea el mercado en busca de un portero sub-23 que pueda cubrir con garantías cualquier contratiempo que pueda ocurrir con Gazzaniga durante la temporada y que pueda estar disponible para completar la convocatoria de cara al primer partido de la temporada, el próximo 1 de septiembre ante el Marbella.