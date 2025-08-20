La Federación Española dará a cada club de Primera RFEF 80.000 euros

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará una inversión de 3.925.000 euros a los clubes de Primera Federación a través del ‘Programa Futuro’, una iniciativa diseñada para fortalecer el desarrollo y la sostenibilidad de estas entidades deportivas. Este respaldo económico busca apoyar a los clubes en aspectos clave como la profesionalización y la participación en competiciones.

Dentro de este programa, los clubes que cumplan con los requisitos establecidos recibirán una ayuda directa de 80.000 euros destinada a fomentar la laboralidad, según publicó GradaB Pro. Además, la RFEF también contará con incentivos específicos para la Copa del Rey. Los clubes de Primera Federación que participen en la primera fase, como el Real Murcia o el FC Cartagena, recibirán 32.500 euros si juegan como locales y 42.500 euros si lo hacen como visitantes. Asimismo, por cada eliminatoria superada, los equipos obtendrán un premio adicional de 32.500 euros. Estas cantidades representan un aliciente económico significativo para los clubes, que podrán optimizar sus recursos y competitividad en el torneo.

Los otros equipos de la Región que disputará la Copa del Rey, junto a los dos anteriormente citados, son el UCAM Murcia , Lorca Deportiva, CD Cieza y Los Garres si pasa la eliminatoria de los regionales.