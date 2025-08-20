Voleibol
El CD La Manga gana el Campeonato de España de voley playa sub-17
Gaspar Zamora
El Club Deportivo La Manga se proclamó campeón de Espa de voley play sub-17 en un torneo celebrado en tierras andaluzas. El equipo que dirige Javi Meca, con Luis Jiménez, Unai Igoroin, Álvaro Andreu y Eric Ayala, que llevan jugando juntos desde categoría alevín y que el pasado año se colgaron la plata en sub-15, vencieron en la final, celebrado en La Línea de la Concepción, por 2-1 a los canarios del Net 7. Antes habían vencido al Fabraquer, de la Comunidad Valenciana (2-0), los asturianos del Jovellanos (2-0), los anfitriones de los Amigos de Cádiz (2-1), al Arenys de Mar catalán (2-1), y el Adesa de Andalucía, este último en semifinales (2-1). El CD La Manga, además, también logró el subcampeonato de España en categoría sub-19 disputado en Galicia.
