Baloncesto
Caesa Cartagena y Molina disputarán la Copa Federación
El partido se jugará el 17 de septiembre en Lorca
El miércoles 17 de septiembre, a partir de las nueve de la noche, se disputará la final de la XV Copa Federación 2025. Los dos mejores equipos de la Región de Murcia en competiciones FEB, Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB (Primera) y Ciudad Molina Basket (Segunda), se medirán en partido único para decidir el campeón del torneo copero organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. El Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca albergará esta edición de la Copa Federación. Los cartageneros, con una plantilla con muchas caras nuevas después del éxito del curso pasado, ya están entrenando a las órdenes de Félix Alonso, su nuevo técnico, quien hoy será presentado. Los molinenses, por su parte, serán los únicos representantes en el tercer escalón después de la renuncia del Archena al quedarse sin patrocinador.
