Raúl Martínez gana el mundial de veteranos

El cartagenero Raúl Martínez Carrasco volvió a proclamarse por segundo año consecutivo campeón mundial de BikeTrial en la categoría H2 al triunfar en la localidad italiana de Darfo Boario Terme. El veterano deportista de 43 años ya ganó el año pasado en el Mundial, donde demostró que, a su edad, continúa en la élite. Lleva más de tres décadas de carrera manteniéndose al frente del Club Trial Bici Cartagena desde sus inicios. Martínez ha sido 15 veces campeón de España y el año pasado obtuvo la victoria entre los máster 40 en el Campeonato de España en la cita que tuvo lugar en junio en Cartagena. Toda su amplia carrera incluye casi una veintena de títulos nacionales, un campeonato mundial por equipos, un subcampeonato mundial individual logrado en 2016 y, ahora, dos campeonatos mundiales individuales.