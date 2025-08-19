Nil Jiménez, la competencia de Nacho en el lateral izquierdo

El FC Cartagena hizo ayer oficial el fichaje de Nil Jiménez Berral (Barcelona, 24 de abril de 2000). El lateral zurdo de 25 años llega al club albinegro procedente del Mérida, donde ha estado seis meses. Era un puesto a reforzar, junto al del extremo derecho, que se convierte en la única posición coja en el equipo. En el perfil zurdo de la defensa solo estaba Nacho Martínez, que apunta a titular, por su amplia trayectoria y su buen hacer el curso pasado en Segunda División, pero ya había anunciado Sánchez Breis en su última rueda de prensa que ese puesto había que reforzarlo porque solo estaba él.

Finalmente, se ha apostado por un futbolista que no ha tenido grandes actuaciones en los últimos años, pero ha estado en clubes con exigencia para ascender y que conoce a la perfección la categoría.

El Mérida ha sido su último club y ha estado solo seis meses. Cedido por el Nàstic de Tarragona, Nil Jiménez aterrizó en la ciudad emeritense con un difícil reto que no pudo conseguir y era precisamente sustituir a un ex jugador del Cartagena. Mario Climent, lateral izquierdo que procedía del filial portuario, se buscó la vida en el Méri y en el conjunto extremeño realizó una primera vuelta sobresaliente que le valió para que el Cádiz lo firmara. Se quedó cojo en esa posición el Mérida y apostó por un Nil Jiménez que no tuvo suerte. En el conjunto romano jugó 12 partidos en la liga regular y anotó un gol en un total de 771 minutos. Se perdió un mes de competición por una extraña lesión y eso provocó recelos en el club. En los play offs jugó dos de los cuatro encuentros con un total de 67 minutos. No consiguió hacer olvidar a Climent y volvió al Nàstic.

Amplia trayectoria a su edad

El defensor catalán ya tiene recorrido en el fútbol español y en la división de bronce, pese a su corta edad, ya que ha cumplido este año 25 años. Salió de la cantera del Real Club Deportivo Espanyol, donde estuvo en todas las categorías inferiores hasta el filial. En esa época en la cantera del club barcelonés, fue internacional, ya que lo llamó la selección española para jugar con la sub-19.

Desde muy joven llamó la atención a los ojeadores del fútbol base por su buen hacer en la cantera del conjunto blanquiazul, ya que, además de ejercer como lateral izquierdo, sobre todo en las divisiones inferiores, también actuaba como extremo izquierdo.

En el mercado de fichajes de la campaña 2021-2022 se marchó al Nàstic de Tarragona, donde jugó durante dos temporadas, aunque no tuvo muchos minutos, al jugar 27 y 19 partidos respectivamente en ambos cursos, con un total de 46 encuentros, 25 de ellos de titular y un gol. El conjunto tarraconense apostó por él por su condición de sub-23 en una categoría tan exigente como la Primera Federación.

Ida y vuelta a Tarragona

En el verano de 2023, la Ponferradina apostó por el lateral izquierdo, tras su irregularidad mostrada en Tarragona. En el conjunto de El Bierzo jugó 26 partidos y disfrutó de algo más de 1.200 minutos, pero tampoco se ganó la titularidad y su aventura en el cuadro blanquiazul fue de una temporada. En un movimiento sorprendente, el Nàstic de Tarragona volvió a apostar por él, firmándolo por dos campañas. Eso sí, no cumplió las expectativas y lo cedió al Mérida.

Con un año todavía por delante de contrato, ambas partes llegaron a un acuerdo para poner punto y final a su relación contractual y poder firmar así por el Cartagena.