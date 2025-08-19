Ajedrez
El Duobeniaján Costa Cálida, campeón de España por cuarta vez
El conjunto murciano vuelve a conquistar el título de División de Honor por equipos
El Club Duobeniaján Costa Cálida se proclamó campeón de España por equipos en ritmo clásico, logrando el cuarto título nacional de su historia. El equipo contó con el Gran Maestro rumano Bogdan Deac, el totanero José Carlos Ibarra Jerez, el granadino Pepe Cuenca, el MI Marcos Camacho, la georgiana Nino Batsiashvilli, quien firmó un torneo perfecto con siete victorias en otras tantas partidas, y el GM estadounidense Hans Niemann, número 20 del mundo.
Tras un empate inicial frente al Club Ajedrez Oromana, el Duobeniaján firmó una espectacular racha de cinco victorias consecutivas gracias a la que aseguró el título nacional pese a caer en la última ronda frente al CA Magic.
Además, este mismo año, el club murciano logró un brillante séptimo puesto en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido, que reunió a cincuenta y dos equipos de élite internacional. Alan Pichot, José Carlos Ibarra Jerez, Pepe Cuenca, Marcos Camacho, Bella Khotenashvili y Lucas Torres fueron los artífices del éxito del equipo murciano en un torneo que se disputó en Londres.
