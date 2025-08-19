Deportiva Minera y Lorca Deportiva se miden a 20 días del inicio de liga

Para el comienzo de temporada en la Segunda Federación todavía hay que esperar. Se producirá el 7 de septiembre, pero los equipos ya han superado el ecuador de la pretemporada. Esta tarde a las 19:30 en el Ángel Celdrán de Llano del Beal se miden Deportiva Minera y Lorca Deportiva en un amistoso que servirá para saber en qué punto de la preparación están ambos equipos. El cuadro lorquinista, que ya se probó ante el Águilas el pasado día 15, tiene otra oportunidad para seguir afinando y sobre todo viendo las carencias que tiene a 20 días del inicio de la competición en la cuarta categoría del fútbol español.