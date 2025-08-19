Primera División
El delantero murciano Rafa Mir llega al Elche cedido por el Sevilla
El atacante ha estado la pasado temporada en el Valencia
El Elche ha reforzado esta semana su delantera. En la semana en la que arranca de manera oficial la temporada en la Primera División, el conjunto ilicitano ha firmado a dos arietes en menos de 24 horas. Se trata, por un lado, del delantero André Silva, que llega al club franjiverde procedente del Leipzig, y por otro de Rafa Mir. El atacante murciano se marcha cedido por un curso desde el Sevilla hasta el 30 de junio de 2026. El Elche ha hecho oficial su fichaje y su inscripción, por lo que ya está disponible para Sarabia. El curso pasado en el Valencia jugó 20 partidos y anotó un gol, por lo que espera mejorar sus números.
