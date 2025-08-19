Vela
Cartagena recibirá el sábado los barcos de la Ocean Race Europa
Los siete Imoca participantes inician desde Portsmouth la segunda etapa, de 1.400 millas
La segunda etapa de la Ocean Race Europa 2025 partió desde Portsmouth (Reino Unido) para afrontar las 1.400 millas náuticas que le separan de Cartagena, donde la flota llegará a lo largo de la jornada del próximo sábado y hará escala en la ciudad hasta el martes 26 a las tres de la tarde, que será cuando se dé la salida a la tercera.
Los siete Imoca que compiten en esta competición harán un breve descanso a mitad de ruta en Matosinhos (Oporto) después de navegar por el Golfo de Vizcaya y dejar el Atlántico para adentrarse en el Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos calientes de esta segunda etapa de esta prueba transoceánica.
El Biotherm de Paul Meilhat partió de Portsmouth como líder de la competición, un primer puesto que reforzó al llevarse los dos primeros puntos en juego de la etapa al paso por la formación rocosa de The Needles, con lo que ya sumá 11. El Paprec Arkéa, con 7 puntos, está en la segunda posición de la clasificación provisional, con el Team Malizia tercero, con 6 puntos.
