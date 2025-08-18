¿Un UCAM Murcia-Real Madrid en Nochevieja o Año Nuevo? Conoce el calendario completo

El UCAM Murcia CB ya conoce su calendario para temporada 2025-2026 en la Liga Endesa. Y llama la atención una jornada, la más esperada por los aficionados que no suelen acudir regularmente a los partidos del Palacio de los Deportes. El equipo universitario recibirá en casa al Real Madrid en la decimotercera jornada, que está programada para los días 29, 30 y 31 de diciembre o 1 y 2 de enero. Por tanto, se podría dar la circusntancia de que el choque se jugara, a falta de que la ACB haga oficial los horarios, en Nochevieja o Año Nuevo.

El equipo de Sito Alonso abrirá y cerrará la temporada ante su afición. En la primera jornada, el 4 o el 5 de octubre, recibirá al MoraBanc Andorra, mientras que en la última, la trigésimo cuarta el último fin de semana de mayo, se medirá al Hiopos Lleida. En la primera vuelta tendrá ocho compromisos en casa, y en la segunda, nueve.

Tras debutar ante el Andorra, tendrá dos compromisos seguidos fuera ante Básquet Girona y La Laguna Tenerife, para en la cuarta jornada recibir al Baskonia de Rodions Kurucs y en la quinta visitar al Barça, al que recibirá en la primera jornada de la segunda vuelta, el 31 de enero o 1 de febrero.

Primera vuelta

Jornada 1. 4 y 5 de octubre. UCAM Murcia-MoraBanc Andorra

Jornada 2. 11 y 12 de octubre. Básquet Girona-UCAM Murcia

Jornada 3. 19 y 19 de octubre. La Laguna Tenerife-UCAM Murcia

Jornada 4. 25 y 26 de octubre. UCAM Murcia-Baskonia

Jornada 5. 1 y 2 de noviembre. Barça-UCAM Murcia

Jornada 6. 8 y 9 de noviembre. UCAM Murcia-Baxi Manresa

Jornada 7. 15 y 16 de noviembre. UCAM Murcia-Río Breogán

Jornada 8. 22 y 23 de noviembre. Hiopos Lleida-UCAM Murcia

Jornada 9. 6 y 7 de diciembre. San Pablo Burgos-UCAM Murcia

Jornada 10. 13 y 14 de diciembre. UCAM Murcia-Joventut

Jornada 11. 20 y 21 de diciembre. UCAM Murcia-Valencia Basket

Jornada 12. 27 y 28 de diciembre. Covirán Granada-UCAM Murcia

Jornada 13. 29, 30 y 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. UCAM Murcia-Real Madrid

Jornada 14. 3 y 4 de enero. Dreamland Gran Canaria-UCAM Murcia

Jornada 15. 10 y 11 de enero. Surne Bilbao-UCAM Murcia

Jornada 16. 17 y 18 de enero. UCAM Murcia-Casademont Zaragoza

Jornada 17. 24 y 25 de enero. Unicaja-UCAM Murcia

Segunda vuelta

Jornada 18. 31 de enero y 1 de febrero. UCAM Murcia-Barça

Jornada 19. 7 y 8 de febrero. Río Breogán-UCAM Murcia

Jornada 20. 14 y 15 de febrero. UCAM Murcia-San Pablo Burgos

Jornada 21. 7 y 8 de marzo. Valencia Basket-UCAM Murcia

Jornada 22. 14 y 15 de marzo. UCAM Murcia-Dreamland Gran Canaria

Jornada 23. 21 y 22 de marzo. BAXI Manresa-UCAM Murcia

Jornada 24. 28 y 29 de marzo. UCAM Murcia-Surne Bilbao

Jornada 25. 4 y 5 de abril. Joventut Badalona-UCAM Murcia

Jornada 26. 11 y 12 de abril. UCAM Murcia-Covirán Granada

Jornada 27. 18 y 19 de abril. MoraBanc Andorra-UCAM Murcia

Jornada 28. 25 y 26 de abril. UCAM Murcia-La Laguna Tenerife

Jornada 29. 2 y 3 de mayo. Real Madrid-UCAM Murcia

Jornada 30. 9 y 10 de mayo. UCAM Murcia-Básquet Girona

Jornada 31. 12 al 15 de mayo. Baskonia-UCAM Murcia

Jornada 32. 16 y 17 de mayo. UCAM Murcia-Unicaja

Jornada 33. 23 y 24 de mayo. Casademont Zaragoza-UCAM Murcia

Jornada 34. 28 al 30 de mayo. UCAM Murcia-Hiopos Lleida