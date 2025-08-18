Una maniobra contra Quiles indigna a Aspar

El murciano Máximo Martínez Quiles se vio claramente perjudicado por una acción de otro piloto español, David Muñoz, a una vuelta del final de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria. En una curva donde llegaron varios pilotos luchando por la posición, el sevillano desplazó al del Aspar Team, y por ese motivo, Quiles, que pasó por meta primero en quince de las veinte vueltas, se quedó fuera del podio después de una racha de cuatro segundos puestos y un triunfo en las seis últimas citas.

La acción de David Muñoz desató la indignación del jefe de equipo de la escudería de Quiles, Jorge Martínez Aspar, quien en DAZN dijo nada más concluir la prueba que «evidentemente estoy enfadado. Si permiten esto, se lo permiten a todos. Si esto es forma de competir, no pasa nada, nosotros también le diremos a nuestros pilotos que hagan lo mismo: es permitido sacar a pilotos en pista», comentó airado, para añadir que «es evidente que lo han sacado de pista, lo han sacado al rojo -parte más exterior del circuito-, y en la última vuelta (David Muñoz) también ha sacado a Furusato». De hecho, Aspar anunció que «lo vamos a decir a dirección de carrera porque no es correcto. Hay que educar a los pilotos desde el principio y a Muñoz parece ser que no lo dejan en casa. Yo recuerdo a (Jorge) Lorenzo que lo dejaron en casa con una sanción».

Horas después, el discurso que empleó Quiles para explicar lo ocurrido fue más templado. Explicó sobre la acción que «he visto a Perrone delante, he ido a adelantar, y cuando he entrado a la curva, he sentido como el rebufo, el aire, y me he dicho algo va a pasar aquí. Entonces he notado la rueda de Muñoz en mi pierna, la he esquivado, he levantado la moto, me he tocado con Perrone y Muñoz ha entrado un poco colado para mi opinión, pero bueno, son carreras, todos vamos a por el podio, a por la victoria, y lo puedo hacer yo en la siguiente, así que son cosas que pasan», comentó el murciano, quien quitó hierro en DAZN.

Máximo Martínez Quiles, rodando en Austria / Tim Keeton/Efe

En caliente aún, Muñoz recordó una acción de Quiles en Alemania que, según el sevillano, fue similar a la que él protagonizó: «Bueno, yo estaba adelantando a un piloto solo, que era Rueda. Él (Muñoz) iba a adelantar a dos en una curva muy rápida, es un poco diferente», se defendió. «Lo mío fue un toquecito, él me ha mandado un poco lejos. Son toques, es parecido, pero no tiene mucho que ver», concluyó.

El equipo de Quiles habló con dirección de carrera, aunque no directamente el piloto: «Hemos hablado, pero tampoco hemos querido volvernos muy locos. Hemos hablado para saber cuál es la vara también de medir, porque a ver si yo tengo un toque de esos en otra carrera y a mí me cae una sanción», comentó el murciano.

Carpe, décimo tras un error

Quiles está ahora empatado en la tercera plaza del Mundial con Muñoz y el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, quien no tuvo un buen día y acabó décimo. Un error cometido en las primeras vueltas le hizo perder varias posiciones cuando rodaba quinto, pero ya no pudo remontar: «No fue la carrera que esperábamos. Queríamos estar más cerca de la cabeza, pero no fue posible. No creo que hayamos tenido la preparación perfecta para hoy -ayer para el lector-, pero estoy seguro de que podemos lograrlo en Hungría», concluyó.