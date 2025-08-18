El lorquino Juan Diego Cano suma en Córdoba otra victoria

Ocho días mágicos del Valverde Team-Ricardo Fuentes tuvieron ayer colofón con la disputa de la cordobesa Vuelta a Carcabuey, una de las clásicas más prestigiosas del calendario élite y sub-23 andaluz. El lorquino Juan Diego Cano, que a inicio de semana se adjudicó la victoria en el Gran Premio Villa de Fortuna, prolongó su excelente estado de forma sumando un nuevo triunfo a su palmarés, además, frente a uno de los mejores corredores de la categoría esta temporada.

De nuevo valiente, atacando desde muy lejos, Cano se marchó en compañía de José María Martín, el actual campeón de España Elite y reciente ganador de la general de la Vuelta Ávila. Ambos se desembarazaron del único rival que pudo seguir su rueda en la sinuosa parte inicial para alcanzar el rampón de meta de Carcabuey con casi 4 minutos de renta sobre el tercer clasificado. En un final exigente, en el que cuentan más las piernas que la velocidad, el lorquino del Valverde Team-Ricardo Fuentes superó al andaluz para conquistar un éxito de mucho mérito para un equipo que sigue acumulando primeros puestos este verano.