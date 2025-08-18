Golf
Jon Rahm vuelve a ganar el circuito LIV Golf
El de Barrika hizo valer su regularidad para repetir reinado a pesar de no ganar ningún torneo en 2025
EP
El golfista español Jon Rahm se proclamó campeón del LIV Golf por segundo año consecutivo, un dos de dos desde que se unió al circuito saudí que culminó este domingo a pesar de perder el 'playoff' final en Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos).
El de Barrika, en busca de la primera victoria de 2025 y con la opción de revalidar corona, cedió esta vez contra el colombiano Sebastián Muñoz, después de perder otro 'playoff' de desempate la semana pasada en el LIV Golf de Chicago.
Rahm firmó una última jornada de 11 bajo par, igualando en cabeza a un Muñoz (-22) que había empezado el torneo con una espectacular tarjeta de 59 golpes. El colombiano se llevó la victoria en Indiana con el 'birdie' en el hoyo extra, pero a Rahm le bastó para ser campeón del circuito saudí al que llegó en 2024.
El exnúmero uno del mundo repitió conquista a costa de un Joaquín Niemann que terminó cuarto en Chatham Hills y no pudo hacerse con el LIV Golf a pesar de sus cinco victorias esta temporada. En cambio, pese a no ganar ningún torneo, Rahm estuvo en el 'Top 10' en las 13 citas de la temporada salvo en una.
El 'león' de Barrika, que sigue buscando su mejor nivel desde que dejó la PGA y esta temporada se quedó a medias en la temporada de 'Grand Slam', confía en ser una de las elecciones del capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, para la cita del 26 al 28 de septiembre contra Estados Unidos en Bethpage Black, Nueva York.
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- El sexagenario muerto de un disparo en Murcia era un guardia civil jubilado
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Un problema vecinal con mucha miga
- Escándalo en la última de la Feria Taurina de Blanca
- Los cuerpos de los dos desaparecidos en Librilla fueron mutilados antes de ser enterrados
- Los vecinos del Malecón denuncian que el parking disuasorio es ilegal