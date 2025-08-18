Fermín Aldeguer enseña las garras a Marc Márquez

Hace dos temporadas, cuando corría en Moto2, Fermín Aldeguer regresó con tanta fuerza después de las vacaciones de verano que fue capaz de lograr cinco victorias y de ser subcampeón de la categoría tras Pedro Acosta, a quien la ventaja adquirida durante la primera parte del curso le permitió lograr su segunda corona. En 2025, en otro año impar, las semanas de descanso le han vuelto a sentar muy bien al piloto de La Ñora. Después de lograr tres podios en las citas consumidas hasta el pasado mes de julio, un tercer puesto en Francia además de lograr esa misma plaza en las carreras al sprint en Le Mans y en Aragón, no se había asomado por las primeras plazas de MotoGP. El mejor resultado había sido un quinto en Alemania, que tampoco está nada mal para un novato. Pero en el Gran Premio de Austria, en un circuito que no está entre sus predilectos, el murciano subió un peldaño más para acabar segundo ofreciendo una soberbia actuación. De hecho, incluso por momentos se pensó que podía poner en entredicho el triunfo, otro más, de Marc Márquez, el dominador incontestable del Campeonato del Mundo 2025.

Aldeguer igualó el mejor resultado obtenido hasta la fecha en la historia por un murciano, los dos segundos puestos de Pedro Acosta en 2024 en Austin e Indonesia. No es que sea un dato especialmente relevante porque esta es la segunda temporada que hay un piloto de la Región en la máxima categoría. Pero sí lo es un dato: se quedó a 1.118 segundos del rey Márquez, el espejo en el que muchos se miran.

Si Aldeguer llega a ganar ayer en el circuito Red Bull Ring su hazaña habría entrado en la historia del deporte regional como la que logró el tenista Carlos Alcaraz en el último Roland Garros, cuando remontó a Jannik Sinner después de tener tres bolas de partido el italiano en el cuarto set. Se quedó tan cerca que hasta Márquez dijo tras la carrera que «tenemos que estudiar qué ha hecho tan bien Aldeguer para ir tan rápido en la segunda parte de la carrera». Y es que si contamos los tiempos de todos los pilotos a partir del ecuador de la carrera, que acabó con amenaza de lluvia, ‘El Galgo’ habría obtenido la victoria.

Pero dejemos las hipótesis y vayamos a lo que ocurrió, que fue una remontada que dejó boquiabiertos a sus rivales en la pista. El de La Ñora partía desde la segunda fila -fue sexto en entrenamientos-, pero se vio cerrado en la salida. En la segunda vuelta era noveno, lejos, muy lejos de la cabeza. Quien sí arrancó bien fue Pedro Acosta, crecido después del tercer puesto en la carrera al sprint y más optimista gracias a las mejoras introducidas por KTM en la aerodinámica.

Cuando parecía que iba a ser un gran premio más de adaptación a la categoría, Aldeguer destapó todo su potencial, ese por el que apostó Ducati al firmarle un contrato de dos años con opción a dos más. El murciano tenía muy lejos el podio en la segunda vuelta mientras que Acosta luchaba con Pecco Bagnaia por la tercera plaza. Pero fue el otro piloto de la Región de la categoría el que acabó llevándose la gloria. Primero subió hasta el quinto puesto tras superar a Raúl Fernández y a Ennea Bastianini. Y fue entonces, a trece vueltas para el final, cuando se situó a rueda de Acosta. En ese momento sufrió una salida de pista, pero regresó con tanta fuerza que una vuelta después se colocó a 308 milésimas de segundo de su paisano, que le había metido la rueda antes a Bagnaia sin lograr consolidar el adelantamiento. El italiano, en la vuelta 18, se salió de pista, momento que aprovechó ‘El Tiburón de Mazarrón’ para situarse en puestos de podio y Aldeguer para subir hasta la cuarta plaza. Y dos giros después, el de La Ñora, en un adelantamiento magistral en la chicane, se situó tercero mientras que por delante, Marco Bezzecchi, que hasta ese momento había liderado la prueba, fue superado por Marc Márquez.

Aldeguer, rodando medio segundo por vuelta más rápido que el italiano de Aprilia y que Márquez, finalmente le pudo dar caza y superarle a cinco vueltas del final. Por momentos se vio que el murciano incluso podía dar caza al líder, pero a dos del final se acabó la incertidumbre al tener que conservar el los neumáticos para poder amarrar una segunda plaza final que le supo a gloria. Porque en MotoGP casi nadie llega y en solo trece carreras ya triunfa. Ni tampoco casi nadie llega y en trece carreras ya es segundo en una ocasión y en otra tercero.