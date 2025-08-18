La Copa Federación se pone en marcha el próximo fin de semana

El próximo fin de semana vuelve la competición con equipos de la Región de Murcia implicados. Desde el 29 de junio no había actividad oficial con la final de la Supercopa Territorial, en la que Los Garres consiguieron su plaza para la Copa del Rey. Entre el 23 y el 24 de agosto vuelve la acción con los cuartos de final de la Copa Federación en su fase autonómica.

Ocho equipos se han apuntado a esta competición regional, que tiene, por un lado, la oportunidad de intentar ganar un torneo y, por otro, si se llegara a las semifinales de la fase nacional, la obtención de un billete para la Copa del Rey. Con la presencia de tres equipos que militan en una categoría superior a la Tercera (Águilas, Deportiva Minera y Yeclano Deportivo), es sin duda el año que más interesante se presenta el torneo.

Hoy está previsto que los confirme la FFRM de manera oficial, pero estos son los horarios de los partidos que cada club local va a proponer al máximo organismo del fútbol regional. Los equipos de Segunda RFEF van a jugar el sábado, mientras que las eliminatorias con únicamente equipos de Tercera RFEF se disputarán el domingo: a las 19:30 abrirá la competición el partido Águilas – Deportiva Minera, sin duda, el duelo más interesante de esta primera ronda de la Copa Federación. A las 20:00, en La Constitución, el Yeclano se enfrentará al Santomera. Para el domingo, los otros dos encuentros de cuartos de final: a las 19:00, Minerva – Muleño y a las 20:00, Mazarrón – Olímpico de Totana.

Las semifinales se disputarán el miércoles 27 de agosto. La eliminatoria entre la Minerva y el Muleño se cruzará con la del Águilas y la Minera y, por el otro lado, van los enfrentamientos, con ventaja de campo en semifinales para el ganador del encuentro que se juega en Mazarrón. La gran final será el domingo 31 y se jugará en Alumbres, Mula, Águilas o Llano del Beal.

Estos son los cruces completos de cuartos de final:

SFC Minerva-Muleño

Águilas FC-Deportiva Minera

Mazarrón - Olímpico de Totana

Yeclano Deportivo -Santomera