Fútbol Playa
Cinco murcianos, campeones de Primera División con el CD Enpie
La Región de Murcia es una potencia nacional en el fútbol playa y ayer se volvió a demostrar. Cinco murcianos (Chiki Ardil, David Ardil, Roberto Galindo, Adrián Martínez y José Oliver) se proclamaron campeones de la Primera División con el Club Deportivo Enpie Málaga. En la gran final vencieron al Fútbol Playa Huelva al mejor de dos encuentros. En el primero vencieron los onubenses por 3-4, pero en el segundo el conjunto malagueño logró ganar por 3-6 y, por mejor diferencia de goles, se llevaron el título de campeón de liga. Uno de los protagonistas de la final fue Chiki Ardil, jugador mazarronero e internacional con la selección española, autor de un doblete, que fue a la postre definitivo. Primero anotó el 1-3, uno de los mejores goles de la final al conectar una perfecta chilena. Posteriormente, marcó el decisivo 3-4, que volvía a poner en ventaja a los suyos y que supuso un mazazo para su rival, que encajaría dos goles más después y certificaría el título de campeón de liga para el conjunto malagueño.
