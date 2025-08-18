Carlos Alcaraz se reencuentra con Sinner con el número 1 en el horizonte

Carlos Alcaraz tiene muy cerca el número 1 del ranking ATP. El murciano, que no está en lo más alto de esta lista desde septiembre de 2023, puede recuperarlo si gana el US Open (Abierto de Estados Unidos), que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Esta noche (21:00 horas, Movistar), el de El Palmar disputa la final del Masters 1.000 de Cincinnati frente al italiano Jannik Sinner, el actual número 1, y el que venza añadirá 350 puntos a su cuenta con respecto a los que acumulan. Si estos puntos son para el italiano, se quedaría en 11.830, mientras que el murciano, que ya ha sumado 650 en el torneo al solo defender 10 de hace un año, se iría hasta los 9.590. En caso de perder la final, se quedará en 9.240.

Así que, sea cual sea el resultado, Alcaraz podría remontar esa cifra en el cuarto y último Grand Slam de la temporada en Flushing Meadows, ya que otorga 2.000 puntos al campeón.

Alcaraz podría añadir hasta 1.950 porque sólo defenderá 50 tras caer en segunda ronda en 2024 mientras que el de San Cándido, que conquistó el título el pasado año, defenderá la totalidad de los 2.000.

En el caso de que Carlos se llevara el trofeo a principios de septiembre, llegaría hasta los 11.180 (perdiendo la final de hoy en Cincinnati) o hasta los 11.530 (ganándola). En cuanto a su rivalidad, con Sinner sólo se cruzaría en el Abierto de Estados Unidos en otra hipotética final al ser ambos los dos primeros cabezas de serie. Si ese duelo se diera también el 7 de septiembre la victoria del de El Palmar le devolvería el número 1, ya que el de San Candido acabaría el torneo con 11.130 o 10.780 puntos, en función del desenlace en Ohio hoy, donde se vivirá la final más deseada por todos los aficionados. Sinner y Alcaraz librarán otro duelo después de los vividos este año en las finales de Roland Garros y Wimbledon, donde el balance es de un triunfo para cada uno.

Sinner se abraza con Atmane tras su partido de semifinales en Cincinnati. / MARK LYONS / EFE

38 victorias en los últimos 38 partidos y séptima final

Mientras que el murciano ha tenido un cuadro duro hasta llegar al encuentro final en Cincinnati, el italiano lo ha tenido más sencillo y con menos desgaste. Pero los herederos del Big 3 han cumplido en todos sus encuentros para citarse en uno que concentrará la atención del tenis mundial. Para el murciano será la séptima final seguida esta temporada. Desde Montecarlo, en todos los que ha disputado ha jugado por el título, con un balance de cuatro victorias (Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s) y dos derrotas (Barcelona y Wimbledon). O lo que es lo mismo: de los últimos 40 partidos, ha ganado 38.

Tras deshacerse de Dzumhur, Medjedovic, Nardi y Rublev, Alcaraz tuvo que derrotar a Alexander Zverev en la madrugada del domingo en una dura semifinal que resolvió en dos sets. El alemán jugó a un gran nivel, pero insuficiente para derrotar al murciano, que conforme ha ido avanzando el torneo se ha encontrado mejor. En la segunda manga, al germano, que recibe desde hace unas semanas el asesoramiento de Toni Nadal, le pasó factura el cansancio y unos ligeros problemas físicos que aparecieron en cuartos de final contra Ben Shelton. Y la situación la aprovechó el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que está dirigido por Samuel López en Cincinnati, para hacerse con la victoria y dar un paso más en la carrera por recuperar el número uno.

Sinner, sin ceder un solo set

Sinner, por su parte, ha tenido un cuadro más amable. En segunda ronda derrotó al colombiano Diego Galán (6-1 y 6-1); después se deshizo del canadiense Diallo por 6-2 y 7-6; en octavos ganó al francés Mannarino (6-4 y 7-6), que había llegado al cuadro final desde la previa; en cuartos de final pasó por encima de Félix Auger-Aliasssime (6-0 y 6-2); y en semifinales ganó a la revelación del torneo, el francés Atmane, 136 del mundo, por 7-6 y 6-2. Por tanto, llega a un nuevo duelo con Alcaraz sin haber cedido ni un solo set en todo el campeonato. Además, de sus últimos 27 encuentros ha ganado 24. Solo Alcaraz, en dos ocasiones, y Bublik le han hecho hincar la rodilla.

Será la tercera vez que este año se enfrenten el de El Palmar y el italiano en una final. La primera fue en el Masters 1000 de Roma, donde ganó el murciano, historia que se repitió en la segunda ocasión, en Roland Garros, donde Alcaraz, tras tener perder los dos primeros sets y tener tres bolas en contra de partido en el cuarto, resurgió para hacerse con un triunfo épico. La última fue el pasado mes de julio en Wimbledon, donde se registró el único triunfo del tenis de San Cándido.

En el historial de enfrentamientos, trece en el circuito ATP y uno en el Challenger, Alcaraz domina por nueve victorias a cinco.

«Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista»

Carlos Alcaraz aseguró tras vencer a Zverev en las semifinales de Cincinnati sobre la final de esta noche contra Jannik Sinner, que saca siempre su «mejor tenis» y aseguró estar «listo para asumir el reto».«Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos», aseguró Alcaraz.«Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (en Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto el lunes», aseguró un tenista que ayer aprovechó el día libre «para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien», añadió.Alcaraz se clasificó tras derrotar en las semifinales por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev (3 del mundo), que jugó con evidentes problemas físicos gran parte del partido. «Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es incluso todavía más duro cuando se trata de ‘Sascha’, un grandísimo jugador y una gran persona fuera de la pista», dijo Alcaraz.«Empezamos muy bien el partido, con buenos intercambios y a un gran nivel de tenis. Pero de repente empezó a encontrarse mal y entonces mi atención se centró más en cómo se sentía él que en mi propio juego. Para mí fue una situación muy complicada», añadió. Zverev, absolutamente fundido todo el segundo set, fue capaz de ganar tres juegos en esa manga a Alcaraz, que cometió errores impropios de su juego.