Pablo Ramírez: "Siempre soñé con marcar un gol como el de Iniesta o Sergio Ramos y lo pude vivir"

¿Cuál es tu primer recuerdo en el fútbol sala?

Pablo Ramírez.

Soy de familia numerosa; contando conmigo, somos ocho hermanos en casa y toda la vida hemos tenido un balón por medio. Me acuerdo de mi infancia jugando todas las tardes, apurando hasta la hora de la cena. Me decanté para federarme por el fútbol once, pero sin dejar nunca el fútbol sala. Llegó un momento en el que tenía que decidir, que fue en senior, junto con mi hermano Ángel, que me impulsó a decantarme por el fútbol sala. Él me ayudó a decidir y él decidió la posición donde jugar; imagínate la poca idea que yo tenía en el fútbol sala. Son recuerdos muy bonitos, porque jugar con un hermano en la misma pista hizo que me marcase el fútbol.

¿En qué momento te das cuenta de que tienes el nivel suficiente para poder dedicarte al fútbol sala de forma profesional?

De pequeño nunca me consideré una persona muy ambiciosa. Yo creo que, como todo jugador de fútbol, siempre he deseado ser futbolista, pero nunca al punto de obsesionarme por ello; nunca he llegado a hacerlo de esa manera. Siempre pensé que mi hermano Ángel era mucho más bueno que yo, y para mí es una pena que él no haya llegado. Cuando vi que en Segunda B hicimos un año tan exitoso, y que mi mejoría iba avanzando progresivamente, pues vi que dependía un poco de mí. Eso sí, cuando se puso la cosa seria fue cuando Jimbee Cartagena tocó la puerta. Llevaba toda la vida deseando ser futbolista profesional, y me llegó la oferta, ¿cómo iba a decir que no? Y me decanté por venir.

¿Cómo fue el fichaje? ¿Cómo recuerdas esa primera charla con Duda antes de venir?

Pues todo viene de un encuentro donde jugamos un Antequera Jimbee Cartagena; coincidió también que hice un buen partido. Al acabar el encuentro, Duda, que ya estaba con la mosca detrás de la oreja porque otros entrenadores le habían avisado de mi nivel, me dijo: «Hazte una idea de que en enero ya estás aquí». Claro, yo no me lo tomé tan en serio, pensando que no iba a llegar a ese extremo de querer ficharme sí o sí, hasta que vi que seguía insistiendo y no me tuvo que vender nada. Todo lo que me dijo en aquellas negociaciones se está cumpliendo.

Estamos aquí, en el Palacio de los Deportes, donde el pasado 26 de junio se vivió una noche mágica, un momento inolvidable. ¿Cómo recuerdas ese gol tan histórico, ahora que han pasado casi dos meses desde la final?

Se me ponen los pelos de punta solo con tu pregunta. Ahora estamos con el pabellón vacío, pero lo que vivimos esa noche es algo histórico y ha sido algo que inconscientemente siempre he soñado. He admirado siempre a jugadores que han marcado goles únicos. Ese gol que nos dio ese Mundial por parte de Iniesta, por ejemplo, que siempre he pensado qué chula la sensación que habrá vivido esa persona, o Sergio Ramos marcando en el 93, pues yo viví esa experiencia y se la deseo a toda persona. Ojalá que algún día pueda vivirla porque he vuelto a recordarla. Cuando pasan los días y no soy consciente de lo que viví, necesito volver a recapitularlo, necesito volver a ver vídeos, volver a hablar de esa sensación porque la afición respondió increíble. Individualmente también era un momento peculiar, donde estaba ahí en juego ser pichichi y, en cuanto se dio todo, pues al final me saltaron esas lágrimas, que yo creo que fue el reflejo de una temporada muy dura, pero que todo trabajo tuvo su recompensa.

Si te digo, ¿con cuál de las dos ligas con el Jimbee te quedas?, ¿eres capaz de responderme?

Me quedo con las dos, jajaja. Es cierto que la primera a nivel ciudad, yo creo que fue un ‘boom’ increíble, pero diría, si tengo que quedarme con alguna, que me quedo con la segunda porque fue el reflejo de que el éxito del Jimbee no fue suerte. Todo viene a través de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de muchísima dedicación, de muchos entrenamientos que otra persona trabajadora no tendría. Nosotros trabajamos un 31 de diciembre o un 6 de enero, nos esforzamos mucho y tuvimos ese éxito. El ver que hemos sido capaces de un segundo título de liga ya despeja las dudas.

Y en el plano personal, esa segunda liga fue acompañada del premio al mejor jugador. ¿Cómo has vivido desde dentro ese crecimiento en tu juego?

Todo viene a través de una exigencia individual, de compañeros que me han marcado para bien; yo intento arroparme de gente que me suma. Uno de ellos, por ejemplo, fue Lucao, una persona única para mí a nivel individual y que me ha marcado mucho. Me ayudó a entender lo que significa el trabajo, la constancia y buscar objetivos más allá de los que te puedes proponer. A raíz de ahí, junto con la decisión técnica que fue quedarme fuera del mundial, me hizo ese clic para decidir que no quieres quedarte estancado aquí y sí quieres dar un pasito adelante. La pretemporada pasada me marcó muchísimo, estuve sin parar de trabajar y veía que iba con un plus. Me di cuenta de que merecía la pena ese esfuerzo, que el trabajo es importantísimo y que todo va unido.

¿Cambia ahora tu rol en el equipo? ¿Te sientes más líder?

Me encanta estar en el Jimbee Cartagena porque no hay estatus, es decir, nosotros hablamos con total libertad, desde el último que ha llegado hasta Jesús Izquierdo, que es el que más tiempo está aquí. Esa confianza que he sentido con el tiempo ha sido lo que al fin y al cabo me ha dado esa fuerza. Para esta temporada es cierto que, inconscientemente, sobre todo para la afición, tengo ese peso, pero en el día a día, como me dan esa confianza desde el club y no me dan esa presión extra que puede incomodar a un deportista, estoy tranquilo.

Para este año, desde fuera, todos tenemos la Champions League como el gran objetivo o la gran obsesión del club. ¿Lo sentís igual desde dentro del vestuario?

Yo, a nivel individual, y diría que colectivo también, por parte de mis compañeros, es una espinita que tenemos. Nos pilló de novatos. De hecho, competimos siendo todos nuevos en ella y creo que esa experiencia que hemos cogido después de caer contra Kairat nos ha dado mucha fuerza, nos ha hecho saber cómo es la Champions, a qué nivel estamos disputando, cuál es el nivel arbitral e ir con todo lo que tenemos. Creo que si hemos sido capaces de ganar una liga, que a priori puede ser una competición más difícil que la Champions, ¿por qué no ir este año ya con esa experiencia, sabiendo lo que hemos vivido, e ir a por todas? Es cierto que después se pueden torcer las cosas, pero estamos concienciados y sabemos que sería un título que todo cartagenero desearía.

En el plano individual, ¿tiene algún objetivo en concreto esta temporada? ¿Superar el número de goles?

Yo siempre lo he dicho, y lo dije a final de temporada, que prefiero levantar la liga que levantar el trofeo de Pichichi. Es cierto que después, como competidor que soy, siempre aspiro a más, y no tengo un objetivo como tal marcado, pero por lo menos seguir en la misma línea de aportar al equipo

¿Qué me puedes decir de los nuevos compañeros Cristian Povea y Renato?

Con ambos coincidí en la selección. Son unos trabajadores increíbles, ya que viven por y para el fútbol sala. Son muy serios, se comprometen a todo. Han tomado la difícil decisión de fichar por el reciente campeón de liga con lo que eso conlleva. Personalmente, tengo muchas ganas de que empiece todo, de jugar con ellos y de empezar a entendernos.

Esta temporada hay Eurocopa, en el mes de enero. Tras la decepción de no ir al Mundial, ¿tienes marcado en rojo esas fechas?

El hecho de no ir al Campeonato del Mundo me marcó para bien. Me explico: yo no tengo ningún tipo de problema con nadie de la selección; al revés, me ayudó para motivarme y mejorar. A día de hoy, la selección tiene una cosa excelente y es que van los que están bien físicamente. Yo no tengo nada asegurado y eso también es una motivación extra. Es cierto que va a ser un año muy largo y hay que saber dosificar, pero obviamente voy a ir a por todo y me encantaría ir a por esa Eurocopa. Vamos a aspirar a ir a por ella y creo que el nivel que hay aquí en España es que somos candidatos claros para optar a ese título.

La Eurocopa es en enero y febrero, ¿te gustan las fechas y el calendario que existe ahora mismo en el fútbol sala?

Es algo que comentamos mucho. Somos deportistas, pero también somos personas. Entonces hay extremos y extremos. Sabemos que tenemos que rendir, que vamos a tener otro horario y un calendario diferente a otros trabajadores, pero somos personas. Creo que toda persona se merece vivir con su familia momentos tan señalados como esos días. Hay padres que tienen hijos y sufren. Yo, a día de hoy, no tengo un compromiso como tal que me limite, pero sí que tengo compañeros que tienen otras condiciones diferentes y pienso que sería bueno hacer una reestructuración de los calendarios. Sinceramente, no pienso que sean óptimos, tanto físicamente, porque hay muchísimos partidos en muy poco tiempo, ni tampoco psicológicamente, para que nos dé ese descanso que necesitaríamos como deportistas para poder recuperar y dar nuestro máximo nivel. Yo sé que los que organizan esto lo intentan hacer con toda su buena intención, pero también hay que ser realistas y para el Jimbee Cartagena, que a mitad de temporada se le pueden ir varios jugadores, es un problema.

