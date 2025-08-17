Un soberbio Fermín Aldeguer, segundo en el Gran Premio de Austria

Fermín Aldeguer logró un brillante segundo puesto en el Gran Premio de Austria tras firmar una soberbia actuación en una carrera donde el otro murciano de MotoGP, Pedro Acosta, concluyó cuarto. El piloto de La Ñora, que se vio cerrado en la salida y que en la segunda vuelta era noveno, remontó para subirse al podio y firmar su mejor resultado en la temporada de su estreno en la categoría reina del Mundial. De hecho, el del Team Gresini se ha quedado a menos de un segundo de Marc Márquez, quien volvió a ganar y se escapa aún más en la primera plaza del campeonato.

Cuando parecía que iba a ser un gran premio más de adaptación a la categoría, Aldeguer destapó todo su potencial, ese por el que apostó Ducati al firmarle un contrato de dos años con opción a dos más. El murciano tenía muy lejos el podio en la segunda vuelta mientras que Acosta luchaba con Pecco Bagnaia por la tercera plaza. Pero fue el otro piloto de la Región de la categoría el que acabó llevándose la gloria. Primero subió hasta el quinto puesto tras superar a Raúl Fernández y a Ennea Bastianini. Y fue entonces, a trece vueltas para el final, cuando se situó a un segundo de Acosta, que el sábado había sido tercero en la carrera al sprint. En ese momento sufrió una salida de pista, pero regresó con tanta fuerza que una vuelta después se colocó a 308 milésimas de segundo de Acosta, que le había metido la rueda antes a Bagnaia sin lograr consolidar el adelantamiento. El italiano, en la vuelta 18, se salió de pista, momento que aprovechó ‘El Tiburón de Mazarrón’ para situarse en puestos de podio y Aldeguer para subir hasta la cuarta plaza. Y dos giros después, el de La Ñora, en un adelantamiento magistral en la chicane, se situó tercero mientras que por delante, Marco Bezzechi, que hasta ese momento había liderado la prueba, fue superado por Marc Márquez.

Aldeguer, rodando medio segundo por vuelta más rápido que el italiano de Aprilia, finalmente le pudo dar caza y superarle a cinco vueltas del final. Por momentos se vio que el murciano incluso podía dar caza a Marc Márquez, pero a dos del final se acabó la incertidumbre al tener que conservar el murciano los neumáticos para poder amarrar la segunda plaza final.

En el parque cerrado, Aldeguer dijo que estaba "súper contento porque Austria no es mi circuito favorito, y conseguir este podio en un circuito difícil para mí, es incríble. Con neumáticos gastados somos muy rápidos y tenemos que seguir trabajando", manifestó, para después tener un recuerdo para dos pilotos recientemente fallecidos, el sanjaviereño Borja Gómez y el catalán Pau Alsina. "Esta carrera se la dedico a ellos", concluyó.