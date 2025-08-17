El Real Murcia en pretemporada: Dos semanas y un último amistoso

El Real Murcia comenzará a prepara la fase final de su pretemporada a partir de mañana, cuando restarán apenas dos semanas para estrenar el nuevo curso en Primera Federación con su encuentro ante el Marbella el próximo 1 de septiembre. Hace un mes que la plantilla que dirige Joseba Etxeberria comenzó su preparación veraniega y ahora se encuentra a las puertas de la competición, donde aspirará a lograr el ascenso a la Segunda División.

Después de algo más de cuatro semanas exigentes de trabajo, la plantilla murcianista contó con dos días de descanso tras su victoria en el amistoso ante el Melilla (3-1). Y es que al Real Murcia tan solo le resta un ensayo este verano antes de encarar su jornada inaugural en el calendario de la Primera Federación. Los de Etxeberria trabajaran durante toda esta semana para su último amistoso ante el Elche Ilicitano, de Segunda Federación, el próximo sábado 23 de agosto (10.30 horas) en Pinatar Arena, y comenzará entonces su semana marcada en rojo de la pretemporada, donde a partir de entonces preparará única y exclusivamente su cita ante el Marbella.

Además, se espera que durante esta quincena el conjunto grana concluya los retoques necesarios que hacen falta para apuntalar su plantel. No obstante, concluirá un mes y medio de trabajo en el que ha ofrecido buenas sensaciones y que permite ser optimistas a los aficionados después del varapalo sufrido en la eliminatoria de play off ante el Nástic de Tarragona el pasado junio.

Los de Etxeberria han vencido en estas semanas al Lorca Deportiva (1-2), de Segunda Federación, al Eldense (3-1), rival de su grupo en Primera Federación, y Melilla (3-1), de Segunda Federación. Sumó un empate ante el Orihuela (1-1) y cayó ante el Albacete (1-2), de Segunda División, y el Hércules (1-0), rival también de su grupo en la tercera categoría. Ahora se medirá a un Elche Ilicitano que el pasado sábado cayó ante el Cartagena (2-1) en Pinatar Arena.