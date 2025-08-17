Carrera por montaña
Todo preparado en Inazares para la VI Máximum Revolcadores
La Asociación Deportiva Máximum Revolcadores, en colaboración con la FAMU y el Ayuntamiento de Moratalla, organizan esta nueva edición
Todo preparado en Inazares para despedir el verano con una nueva edición de Máximum Revolcadores, con el pico más alto de la Región de Murcia como telón de fondo. El domingo 14 de septiembre será cuando la pedanía moratallera de Inazares acoja la VI Máximum Revolcadores. La prueba era presentada en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Postres Reina, con la asistencia entre otros del responsable de la organización de la prueba, Isidro López, así como del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Moratalla, Julián Sánchez; Raúl Picón, responsable de marketing de Postres Reina, y el presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Antonio Jesús Bermúdez Cutillas.
La cita será el 14 de septiembre, con salida y meta desde la plaza de Inazares
Categorías
Un año más se desarrollarán varias pruebas y distancias, todas puntuables para el circuito Trail Tour FAMU 2025. A las 9:00h. arrancará Máximum Revolcadores, sobre una distancia de aproximadamente 30km., acogiendo además este año el Campeonato de la Región de Murcia de Trail Running por Clubes, con inicio a las 9:30h. de la Half Revolcadores, sobre un recorrido de 14km., comenzando a partir de las 9:45h. la caminata de 14km. no competitiva. Todas las pruebas tendrán como salida la Plaza de Inazares, desarrollándose por las tierras altas del Noroeste murciano.
Continúa abierto el plazo de inscripción para la prueba, organizada por la Asociación Deportiva Máximum Revolcadores, en colaboración con la FAMU y el Excmo. Ayuntamiento de Moratalla, a través de Alcanza Tu Meta (haz click aquí para inscribirte), hasta el martes 9 de septiembre a las 23:59h. para pagos con tarjeta (TPV) o hasta alcanzar el límite de inscritos.
Los dorsales podrán recogerse el día de la prueba a partir de las 7:30h. en el lugar habilitado por la organización, recordándose la obligación de mostrar el DNI o documento acreditativo de identidad para su recogida. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general en Máximum Revolcadores y Half Revolcadores, así como para los tres primeros en cada una de las categorías establecidas, incluyendo diversidad funcional. Tendrán asimismo diploma finisher todos los participantes, mientras en el Regional de Trail por Clubes recibirán trofeo los tres primeros equipos clasificados, tanto en el apartado masculino como femenino.
