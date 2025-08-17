Pablo Martínez dibuja su camino desde Estados Unidos

Históricamente, solo había una forma de llegar al circuito profesional de tenis. El primer paso era jugar los torneos de categoría júnior, después los ITF, antiguos Futures, y a continuación los Challenger para llegar hasta la ATP. Era el único camino. Pero en los últimos años ha aparecido una nueva vía: la liga universitaria de Estados Unidos. Y por ese camino optó Pablo Martínez Gómez (Murcia, 10 de marzo de 2006), quien ingresó en la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville (Tennessee), donde tiene la oportunidad de continuar con sus estudios de Economía y Negocios, una prioridad para él, y también crecer deportivamente, algo que ha conseguido a tenor de los resultados obtenidos durante los meses de verano.

El tenista murciano, durante un entrenamiento. | IVÁN URQUÍZAR

Pablo procede de una familia muy ligada al tenis. Su abuelo materno y su madre, Natalia, eran socios del Murcia Club de Tenis cuando el pequeño de la familia comenzó a dar sus primeros pasos con una raqueta con solo cinco años de edad. Además, su padre, David, pertenecía al Club de Tenis de Cartagena. Por tanto, todos los pasos iban encaminados a un deporte donde ya empezó a conseguir resultados notables con diez años. La Federación Murciana le reclutó para su grupo de tecnificación y comenzó a jugar campeonatos nacionales. Triunfos en Madrid y Alicante le catapultaron al Circuito Rafa Nadal, donde se clasificó para el Master, alcanzando las semifinales.

El siguiente paso eran los torneos de categoría júnior. No había muchos recursos económicos y había que priorizar. Ganó un J30 en Barcelona, dos J60 en Avignon y Chipre, un J100 La Haya y un J200 en El Cairo. Gracias a los puntos obtenidos en el circuito llegó hasta las previas de Wimbledon y Roland Garros júnior. Y fue en esas previas donde llamó la atención de los entrenadores estadounidenses, que van reclutando las mejores raquetas del mundo para unas ligas univesitarias que han crecido mucho en los últimos tiempos. Después de valorar varias ofertas, se decantó por Vanderbilt, que ocupa el decimoquinto puesto en el ranking académico. Todo un lujo.

«Hay mucho nivel, mucha gente que como yo quiere intentar ser profesional. No juego torneos profesionales como si estuviese aquí, pero el nivel es muy alto, y cuando terminas el semestre, tienes en buen ritmo, algo que ayuda después para los campeonatos del verano», afirma Pablo Gómez en La Manga Club, donde ha estado entrenando estos días antes de volver a Estados Unidos. De hecho, antes de marcharse el pasado mes de enero jugó en Sabadell y Córdoba, pero no sumó ningún punto ATP. Pero este verano todo ha cambiado. Hizo semifinales en dos ITF en Túnez y alcanzó las finales en Denia y Xátiva.

¿Pero qué ha cambiado para este murciano de 19 años? «Yo creo que la confianza que he adquirido ha sido algo que me ha venido muy bien y, en gran parte, la gran cantidad de partidos que llevo a lo largo de este año. Una vez dentro de la pista, al tener más confianza, los golpes salen más fáciles, crees más en ti», afirma un jugador que pese a estar lejos continúa bajo la dirección de Pedro Rico y Santi Ventura en la Academia Arena de Alicante.

En Wimbledon 2025, Oliver Tavert, que era el 719 del mundo y que procedía de la liga universitaria, llegó hasta el cuadro final de este Grand Slam. «La verdad es que ahora hay muchos profesionales que están entrando en el top 100, que están empezando a jugar Grand Slam. Con ese dato te puedes hacer una idea del nivel que hay allí, es muy alto. Jugamos muchos partidos entre nosotros y esto hace que mejoremos, que sea un trampolín», relata.

Pablo Martínez solo piensa ahora mismo en acabar su etapa universitaria. «Voy a estar allí los cuatro años porque puedo compaginar los estudios, que son una prioridad para mí, con el tenis y el nivel de los entrenamientos es muy alto. Yo quiero ser profesional y allí también puedo jugar muchos partidos», comenta, para añadir que «ahora puedo seguir jugando el circuito profesional durante dos tercios del año y no tengo prisa en sumar puntos en el ranking. Mi objetivo es mejorar y la mejor forma de hacerlo es estando allí. No tengo prisa en llegar. Todavía me tengo que desarrollar y mejorar físicamente porque hay partidos muy largos y creo que eso puede ser un salto para intentar mejorar», termina diciendo un murciano que persigue el mismo sueño que otros jóvenes y solo muy pocos logran hacerlo realidad.