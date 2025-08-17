El Murcia Club de Tenis acoge el Campeonato de España alevín de equipos

El Real Murcia Club de Tenis 1919 acoge durante los próximos días el Campeonato de España Mapfre de Tenis Alevín por Equipos Masculinos y Femeninos-Memorial Tono Paéz, que da comienzo este lunes y se disputará en sus instalaciones hasta el día 23 con la participación de jóvenes promesas del tenis de todo el país.

El acto de presentanción se ha celebrado en la pista central del club y ha reunido a los 59 equipos participantes llegados de toda España, con un total de 340 jóvenes tenistas que han desfilado ante el público.

La presentación ha contado con la asistencia del concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera Gómez; el presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919, Antonio Saura; y Nico Margets, en representación de la Federación Española.

En el cuadro masculino hay cuatro conjuntos de la Región, la Real Sociedad Club de Campo, de El Palmar, que se enfrentará en la primera eliminatoria al CE Jonnny Montañés; el Murcia Club de Tenis, que se medirá a Sección Deportivo Ferrara; el CT Totana, que jugará contra el Federado Vegasport; y el Club Deportivo LTR Tennis Academy, que tiene como rival al Barcino.

En el femenino están el Club de Tenis Totana, que tiene como primer rival al Tenisnorteleón, y el Murcia Club de Tenis, que se enfrenta al CT Pamplona.