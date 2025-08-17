Fútbol
Javi Rey, entrenador del FC Cartagena: "Nos faltan muchas cosas, pero llegaremos bien al inicio de liga"
El entrenador albinegro se muestra satisfecho con la progresión de su equipo tras vencer su amistoso al filial del Elche, donde se estrena el argentino Pablo De Blasis
El FC Cartagena logró la victoria en su quinto amistoso de la pretemporada (2-1) después de tener que remontar un gol tempranero ante un rival de una categoría inferior, al competir el Elche Ilicitano en Segunda Federación, pero es algo que sirvió de ensayo para la plantilla de Javi Rey en la recta final de su preparación veraniega. «Nos vinimos muy abajo con el gol tan pronto. No nos podemos venir tan abajo después del gol, ir con la cabeza abajo, sin hablar. Es una situación que puede pasar en la competición y tienes que reponerte», comentó el técnico de Cartagena sobre el gol tempranero que le encajó el Elche Ilicitano.
Quedan dos semanas para el comienzo liguero y al Cartagena aún le faltan cosas que mejorar para llegar en las mejores condiciones al primer partido de liga, el próximo 31 de agosto ante el Antequera. «Nos faltan muchas cosas. Soy un entrenador exigente y esto es un trabajo de once meses. La perfección en un equipo y en el fútbol no existe, pero la plantilla está trabajando bien. El equipo está mejorando y llegaremos bien al inicio», mencionó Javi Rey.
Uno de los momentos más destacados en el amistoso de ayer fue la vuelta de Pablo De Blasis al verde, tras su ya conocido regreso. «De Blasis es un jugador que nos tiene que aportar liderazgo, esa experiencia y esa tranquilidad en los momentos difíciles. No nos interesa un correcalles, sino un juego más controlado y De Blasis tiene esa capacidad», dijo Javi Rey sobre el debut del jugador argentino.
«No doy pistas hasta el sábado a las seis de la tarde en Antequera. Ahí ya no habrá pistas y daré la alineación. No tiene nada que ver con los que han jugado hoy o los que jugarán en el Cartagonova el sábado que viene. Puede acercarse, pero no es el once titular porque soy un entrenador que tiene dudas hasta el último momento», concluyó el técnico Javi Rey.
