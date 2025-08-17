Fermín Aldeguer: "Si hay alguien que puede jugarle en una última vuelta a Márquez, seguramente soy yo"

Con un boquete importante en una bota por las frenadas que realizó en un circuito sinuoso acabó Fermín Aldeguer el Gran Premio de Austria. «Se me ha hecho complicado poder seguir frenando así. Me quemaba el dedo, no podía tocar el freno», explicó el piloto del Team Gresini en declaraciones tras la carrera a DAZN con una sonrisa de oreja a oreja que dejaba clara su satisfacción. No era para menos, porque el de La Ñora firmó una remontada espectacular en una carrera donde «sinceramente, no me acuerdo de nada. Es de esas carreras donde te metes en el papel y te empiezan a salir las cosas. No he hecho las mejores primeras vueltas, he perdido varias posiciones. Siempre me cuesta un poco esas primeras vueltas que dan todos los pilotos, donde se igualan mucho todas las marcas y todos van super rápidos con la goma nueva», se lamentó.

Y después lanzó la frase del día tras un comentario de Jorge Lorenzo: «Sabemos dentro del box, y yo lo sé, que si hay uno que puede jugarle a Marc en una última vuelta, seguramente sea yo, porque suelo gestionar muy bien, suelo tener un ritmo muy bueno durante esas últimas vueltas. Y hoy -ayer para el lector- no me lo esperaba, sinceramente. Mi objetivo era luchar por el top 5 y mira dónde hemos llegado», comentó.

«Se nota que mis rivales tienen un pelín más», dijo en alusión a esos primeros giros, y «luego me la tengo que jugar mucho frenando y voy todo el tiempo un poco a pincho. Pero bueno, no tengo para nada quejas. Tengo que estar súper satisfecho con el trabajo, súper satisfecho con la moto que tengo, con el equipo y con los resultados que estoy consiguiendo», explicó. Además, desveló una de las claves: «Desde el viernes por la mañana hemos trabajado mucho con las presiones altas, con temperatura alta, ya que si salíamos un poco atrás o si pasaba algo en esas primeras vueltas, había que estar preparado para saber cómo gestionar ese neumático delantero. Y así ha sido, he podido adelantar, he podido ser competitivo. Cuando he adelantado a Pedro Acosta y he visto que me acercaba rápido a Bezzecchi y a Marc Márquez, he visto que incluso podía ganar. Pero no es fácil luchar con un Marc Márquez así».

Fermín Aldeguer, durante el Gran Premio de Austria / Europa Press

Acosta: «Nos ha faltado algo»

Por su parte, Pedro Acosta se mostraba satisfecho después del cuarto puesto: «No estoy contento, pero sí satisfecho con el trabajo que hemos hecho este fin de semana. Hemos tenido la consistencia que estaba buscando», dijo en declaraciones recogidas por Motorspor. Además, añadió que «ha faltado algo en carrera, pero antes o después teníamos que ver el lado negativo del nuevo carenado. Es lo que dije el otro día, pensábamos que iba a girar un poco más y no gira tanto. Pero ya es un avance grande», comentó, puntualizando también que «he sufrido un poco con la goma delantera».