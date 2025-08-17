Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, en Cincinnati: dónde verlo y a qué hora

La final deseada se dará en el Masters 1000 de Cincinnati. El número uno del mundo, Jannik Sinner, y el dos, Carlos Alcaraz, librarán otro duelo después de los vividos este año en las finales de Roland Garros y Wimbledon, donde el balance es de un triunfo para cada uno. Mientras que el murciano ha tenido un cuadro duro hasta llegar al encuentro final, el italiano lo ha tenido más sencillo y con menos desgaste. Pero los herederos del Big 3 han cumplido en todos sus encuentros para citarse en un encuentro que concentrará la atención del tenis mundial.

Tras deshacerse de Dzumhur, Medjedovic, Nardi y Rublev, Alcaraz tuvo que derrotar a Alexander Zverev en una dura semifinal que resolvió en dos sets. El alemán jugó a un gran nivel, pero insuficiente para derrotar al murciano, que conforme ha ido avanzando el torneo se ha encontrado mejor. En la segunda manga, al germano, que recibe desde hace unas semanas el asesoramiento de Toni Nadal, le pasó factura el cansancio y unos ligeros problemas físicos que aparecieron en cuartos de final contra Ben Shelton. Y la situación la aprovechó el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que está dirigido por Samuel López, en Cincinnati, para hacerse con la victoria y dar un paso más en la caza por recuperar el número uno antes del final de la presente temporada.

Sinner, por su parte, ha tenido un cuadro más amable. En segunda ronda derrotó al colombiano Diego Galán (6-1 y 6-1); después se deshizo del canadiense Diallo por 6-2 y 7-6; en octavos ganó al francés Mannarino (6-4 y 7-6), que había llegado al cuadro final desde la previa; en cuartos de final pasó por encima de Félix Auger-Aliasssime (6-0 y 6-2); y en semifinales ganó a la revelación del torneo, el francés Atmane, 136 del mundo, por 7-6 y 6-2. Por tanto, llega a un nuevo duelo con Alcaraz sin haber cedido ni un solo set en todo el campeonato.

Carlos Alcaraz saluda a Jannik Sinner en Cincinnati / Cincinatti Open

Tercer enfrentamiento en 2025

Será la tercera vez que este año se enfrenten el de El Palmar y el italiano en una final. La primera fue en el Masters 1000 de Roma, donde ganó el murciano, historia que se repitió en la segunda ocasión, en Roland Garros, donde Alcaraz, tras tener perder los dos primeros sets y tener tres bolas en contra de partido en el cuarto, resurgió para hacerse con un triunfo épico. La última fue el pasado mes de julio en Wimbledon, donde se registró el único triunfo del tenis de San Cándido.

En el historial de enfrentamientos, trece en el circuito ATP y uno en el Challenger, Alcaraz domina por nueve victorias a cinco.

Dónde verlo y a qué hora

La final de Cincinnati está programada para este lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 hora española. Se podrá seguir en directo a través de Movistar y en la web de La Opinión.