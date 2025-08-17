Aspar, el jefe de Máximo Quiles, indignado

El murciano Máximo Martínez Quiles se vio claramente perjudicado por una acción de otro piloto español, David Muñoz, a una vuelta del final de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria. En un momento en el que intentaba un adelantamiento el joven del CFMoto Aspar Team, el sevillano le ha desplazado, como se ha visto claramente en la imágenes de la carrera. Por ese motivo, Quiles se ha visto fuera del podio acabando en cuarta posición después de pasar por meta primero en quince de las veinte vueltas.

La acción de David Muñoz ha tenido una respuesta contundente y de indignación por parte del jefe de equipo de la escudería de Quiles, Jorge Martínez Aspar, quien en micrófonos de DAZN ha dicho que “evidentemente estoy enfadado. Si permiten esto, se lo permiten a todos. Si esto es forma de competir, no pasa nada, nosotros también le diremos a nuestros pilotos que hagan lo mismo: es permitido sacar a pilotos en pista”, ha dicho, para añadir que “es evidente que lo han sacado de pista, lo ha sacado al rojo, fuera de pista, y en la última vuelta también ha sacado a Furusato”, relación a David Muñoz, quien ha concluido tercero.

Aspar también anunció que “lo vamos a decir a dirección de carrera porque no es correcto. Hay que educar a los pilotos desde le principio y a Muñoz parece ser que no lo dejan en casa. Yo recuerdo a Lorenzo que lo dejaron en casa”, terminó diciendo.