Tomás Bellas, un luchador que ‘vuelve’ al UCAM tras ganar el partido más importante

Hace poco más de un año, mientras disfrutaba de las vacaciones con su familia en el Puerto de Santa María, Tomás Bellas García (Madrid, 24 de junio de 1987) comenzó a sentirme mal. Empezó a sudar por las noches, notó que los ganglios se le inflamaban y la tos le estaba machacando. Acababa de comprometerse con el Fuenlabrada para seguir una temporada más en activo. Pero en unos días todo cambió. Acudió a urgencias, lo ingresaron para hacerle unas pruebas y horas después conoció el diagnóstico: parecía un linfoma de Hodgkin. Después llegaron las sesiones de quimioterapia, «un tratamiento muy fuerte», recuerda, y unos primeros días con fiebre y problemas porque tenía el corazón encharcado. Pero el tratamiento tuvo un efecto rápido, porque un mes después, antes del segundo ciclo de quimio, fue sometido a un Pet Tac y los médicos comprobaron que la enfermedad había remitido, aunque aún recibió dos sesiones más para reforzar.

Tomás Bellas. | / PRENSA UCAM MURCIA CB

Un año después, un jugador que llegó al UCAM Murcia el 28 de octubre de 2020, con la temporada ya empezada, después de un amargo final en el Fuenlabrada, volverá al club universitario, en el que jugó tres temporadas. Será solo por poco más de un mes, para ayudar en la pretemporada a Sito Alonso y, sobre todo, para colaborar en una rápida adaptación de los dos bases nuevos que llegan, David DeJulius y Michael Forrest, pero también para realizar un trabajo específico con Dani García, quien para el madrileño «debe dar un paso adelante esta temporada».

Bellas hace una vida totalmente normal desde hace unos meses. «Desde las pasadas navidades ya estaba todo en orden. Ahora estoy trabajando mucho en la empresa familiar donde también están mis otro cuatro hermanos, disfrutando del baloncesto, de mis hijos y de la otra vida después del deporte profesional», dice desde el norte del país, donde atiende a este diario durante sus vacaciones. Recuerda que cuando le detectaron la enfermedad «había renovado en Fuenlabrada, pero por esta circunstancia lo dejé de la noche a la mañana. Y ya está, te tienes que adaptar porque la vida sigue. Durante mi carrera deportiva me había ido preparando para lo que venía después y no ha sido ningún trauma, no lo echo mucho de menos porque cada año me costaba más. He seguido vinculado al baloncesto comentando partidos en Movistar y, ahora, con la pretemporada en Murcia».

Tomás Bellas, durante el homenaje que recibió en la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria / Mariano Pozo/ACB Photo

Así se fraguó su regreso

A principios de verano, Bellas recibió una llamada de Sito Alonso y Alejandro Gómez. Al principio creyó que era, como otras muchas, para hablar con él un rato de baloncesto porque la vinculación del madrileño con el club se ha mantenido. «Me llamaron Sito y Alejandro. Parecía que era una llamada, no sé como decirlo, que al principio no me la tomé en serio, pero que sí lo era. Me plantearon la posibilidad de venir a Murcia a echar una mano con los americanos y con Dani. Y después de dos conversaciones, se apañó el tema. Fue muy rápido y me parecía una buena idea para hacer un ‘break’ en el trabajo del día a día. Hasta ahora no se ha hecho en ningún club esto, firmar un exjugador para ayudar durante un poco tiempo a otros jugadores, y vamos a ver cómo sale el invento. Y por el cariño que le tengo al club, lo voy a hacer», explica Bellas, quien vendrá acompañado de toda su familia a Murcia «porque todos tenemos un muy buen recuerdo. Cuando fiché por el UCAM a mi familia le costó mucho llegar, pero es que les costó mucho más irse. El primer año después de Murcia fue duro, porque tuvieron que hacer nuevos amigos, colegio, y todas las conversaciones estaban en torno al UCAM. Yo les decía que había vida más allá para que se adaptaran».

Bellas se dedica ahora en cuerpo y alma a la empresa que fundó su padre: «Es un holding con varias empresas, y los cinco hermanos estamos trabajando por toda España. Ofrecemos servicios, construcción, también alquiler y compra de edificios y locales comerciales. Y ahí estoy metido en ese lío, pero creciendo mucho también», comenta.

El trabajo con los bases

Bellas analiza a los dos nuevos bases que tendrá el equipo. Asegura que son «complementarios. Uno es más físico (Forrest) que el otro (DeJulius), que es más atlético, quizás más jugón y anotador. Trataré de transmitirles qué quiere el entrenador de cada uno de ellos y que sean capaces de plasmarlo en la pista», dice. Y sobre la metodología que empleará añade que «hay muchas maneras de ayudar. Me acuerdo de la labor que hice con Isaish Taylor y que no se veía, que era apretarle, exigirle en los entrenamientos, pequeñas cosas para que él entendiera que da igual que esté más o menos acertado porque hay gente que le está ayudando, los propios compañeros y el club». Y no solo con Forrest y DeJulius trabajará Bellas. También lo hará con Dani García. «Es un base de un perfil distinto a los otros dos. Es un organizador fantástico y defensivo, un muy buen jugador». Pero hay un mensaje que quiere transmitir a los nuevos Bellas: «Les quiero hacer ver que si se dejan los huevos por el club, hablando mal, ellos están contigo. En los buenos momentos no hace falta nadie, pero en los malos siempre están Alejandro y Sito, que aportan unos valores que no existen en otros clubes».

Otro aspecto importante, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo comenzará a competir muy pronto en la fase previa de la Champions, es que los nuevos se adapten a los contactos en el baloncesto español. «Que conozcan los contactos y el arbitraje es fundamental, pero también que sepan que va a llegar un chico blanquito de 1,73 que les va a apretar, que así es la ACB, y que no lo van a tener fácil porque es una liga bastante táctica», añade Bellas, quien asegura que «tengo una ilusión bárbara con este desempeño. A ver si sale bien el experimento y acortamos los plazos de adaptación de estos chicos».

Y ahora desde la lejanía, lo que más valora del UCAM Bellas es la ambición: «El club tiene acostumbrados a todos a ir poco más allá de lo que sus limitaciones económicas le permiten, siempre intentando crecer. Hay jugadores que destacan y se van, lo que te obliga a reinventarte, pero la ambición del entrenador, del club y de la propia UCAM han hecho que no pare de crecer a base de esfuerzo diario», explica el madrileño, quien considera que los éxitos de los últimos años han provocado que «cada año se vaya exigiendo más y ahora un año regulero es quedar décimo cuando siempre estás por encima de lo que debes por nivel económico, peo eso es fantástico».

¿Futuro en los banquillos?

A nivel personal, por su obligaciones laborales y familiares, Tomás Bellas no se ve en los banquillos, aunque es algo que no oculta que le encanta: «Algo que siempre he dicho que me encanta es entrenar. Si no hubiera tenido familia, habría intentado entrenar al nivel que me gustaría. Si estuviera solo con mi mujer y fuera ligero de equipaje, lo habría intentado, porque me parece muy divertido y no paras de viajar. Pero con hijos no lo veo. Soy un tío muy familiar y hablando con mi mujer decidimos que no era el camino. Mi futuro pasa por mis empresas y mi mujer se ha sacado plaza de funcionaria en Madrid. Tenemos nuestra vida allí y estamos encantados. Tampoco puede mentirse a uno a sí mismo. Cuando te metes en un tema así tienes que estar dispuesto a todo. Ya me pasó al final de mi carrera deportiva, cuando salí de Murcia, pero yo quería empezar mi carrera empresarial, aunque surgió jugar en Fuenlabrada y se aplazó un tiempo más». Pero matiza: «Me enseñaron a decir nunca digas nunca jamás, pero mi vida organizada en Madrid y quiero seguir con un proyecto que es muy ilusionante para mí. Repito, nunca digas nunca jamás, pero a corto plazo no es viable ser entrenador», termina diciendo.