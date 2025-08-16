El lorquino Sánchez Martínez debuta en el Valencia-Real en su décima temporada en Primera

El arbitraje regional volverá a tener un único colegiado esta temporada en Primera División. El lorquino José María Sánchez Martínez, de 41 años de edad, cumplirá su décima temporada en la máxima categoría. Ya esta noche tiene su primera cita en Mestalla en el duelo Valencia-Real Sociedad, que dará comienzo a las nueve y media. Tendrá como ayudantes al también murciano Raúl Cabañero y al cartagenero Juan José López Mir. Sánchez Martínez debutó en Primera en 2015 en un partido Real Sociedad-Sportin de Gijón. Además, es internacional desde 2017. A lo largo de su carrera ha dirigido varios clásicos del fútbol española así como finales de la Supercopa, Copa del Rey y encuentros de la Liga de Campeones. Recientemente ha sido convocado para el Campeonato del Mundo sub-20 que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 5 de octubre.