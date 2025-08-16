El FC Cartagena invierte en futuro con Jhafets, Lohr y Moyá

En las últimas temporadas en Segunda División, el FC Cartagena, lastrado por su reducido límite salarial, que en lugar de ir creciendo fue disminuyendo, tenía que recurrir a las cesiones para poder elaborar sus plantillas. Era común que llegaran al conjunto albinegro futbolistas con proyección pero que después no dejaban ninguna ganancia porque regresaban a sus puntos de origen. Durante varios cursos, la dirección deportiva negociaba más con las secretarías técnicas de otros clubes para conseguir cesiones que con los representantes para contratarlos en propiedad.

Con el descenso a Primera RFEF ha cambiado la dinámica. El club ha empezado a invertir en futuro, aunque también ha firmado a cuatro jugadores cedidos: Marc Jurado (Espanyol), Kevin Sánchez (Deportivo), Edgar Alcañiz (Levante) y Luismi Redondo (Andorra). Al margen de realizar una importante limpieza en el filial, que el curso pasado realizó un discreto campeonato, también ha firmado a dos jugadores a los que se les atisba proyección, además de renovar al tercer guardameta de la plantilla, Jhafets Christ Dick Reyes, de 18 años y que la campaña pasada llegó a debutar en Segunda División, hasta 2028.

Jhafets terminaba contrato al final de la presente temporada, pero el club ha decidido ampliar el compromiso por tres campañas más. A sus 18 años, el guardameta hispanoecuatoriano se considera un meta con proyección. Nacido en Cartagena el 16 de septiembre de 2006, posee la nacionalidad española y ecuatoriana, esta última por su madre. Se inició en las categorías inferiores del CD Mediterráneo y llegó al juvenil albinegro en la temporada 2023-2024. El curso pasado ya realizó la pretemporada con la primera plantilla y llegó a jugar frente al Racing de Ferrol y Mirandés. Ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo ya con un contrato de mayor duración.

No es esta la única operación que ha realizado el club este verano con un jugador joven. Recientemente también firmó al central almeriense Luca Lohr por tres campañas. Tiene 23 años y mide 1,93 metros. El ex del Getafe B ha dejado buenas sensaciones en algún amistoso que ha disputado, pero pese a ello, al estar bien cubierta esa parcela central, saldrá cedido para que pueda disfrutar de más minutos.

Y otra operación reciente fue la contratación de otro defensa central, el mallorquín Pablo Moyá Vega, de 20 años y procedente del Mallorca. Aunque el club albinegro no anunció la duración de su contrato, se entiende que será por varios años porque sí que especificó que se marchaba cedido en el primero al CD Arenteiro. Este movimiento deportivo está ligado a la figura de Alejandro Arribas, hoy máximo responsable de la nueva propiedad del FC Cartagena, que fue en su día fue vinculado a un proyecto que lo situaba como presidente del Arenteiro, aunque finalmente ese plan, que parecía hecho, no se materializó y terminó desembarcando en la entidad albinegra. Pero pese a ello, en el Arenteiro sí que tiene intereses, puesto que está de entrenador Jesús Arribas, su hermano.

Esta mañana, ante el Ilicitano

El equipo albinegro disputará hoy su quinto amistoso de pretemporada. En esta ocasión se enfrentará al Elche Ilicitano, de Segunda RFEF, en Pinatar Arena a partir de las diez de la mañana. El precio de la entrada es de 5 euros. Los cartageneristas siguen teniendo como asignatura pendiente en esta pretemporada el gol. Ante un rival de inferior categoría, tienen otra prueba.