La cartagenera Mari Ángeles Macián, subcampeona de España absoluta de remo de mar

La joven cartagenera María de los Ángeles Macián, del Real Club de Regatas de Cartagena, logró la medalla de plata en categoría absoluta en el Campeonato de España de Remo de Mar que celebró en aguas del Real Club de Regatas de Alicante bajo la organización de la Federación Española de Remo y el impulso del Comité Olímpico Español. Doscientos cuarenta y cuatro remeros pertenecientes a treinta y dos clubes de la geografía española disputaron esta modalidad de remo en aguas abiertas con tres campos de regatas de la costa alicantina.

Macián consiguió la plata absoluta femenina en C1x6000 metros, quedándose a 11:93 de la primera clasificada. La cartagenera debutaba en esta nueva modalidad y gracias al resultado obtenido se ha clasificado para el Campeonato de Europa que se celebrará en Turquía entre los días 8 y 12 de octubre.

Mari Ángeles Macián, en el Puerto de Cartagena. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

La deportista cartagenera está firmando un año con grandes resultados, ya que a este subcampeonato hay que sumar el Mundial de Remo Indoor y su clasificación en el equipo nacional de Beach Sprint, modalidad que será olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028.

El remo de mar es una modalidad que se practica en aguas abiertas, y a diferencia del remo tradicional, las competiciones se desarrolan en aguas tranquilas como las láminas de los ríos o lagos. Se trata de una disciplina deportiva de gran atractivo para el espectador debido a que ofrece la oportunidad de disfrutar de la competición en paisajes costeros de gran belleza con recorridos de boyas con cambios de orientación.