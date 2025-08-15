Toral, otro canterano que se ‘escapa’ del Real Murcia

Uno de los culebrones del verano ha llegado a su fin. Ya hay acuerdo entre el Real Betis y el Real Murcia por el traspaso de Antonio Toral. El canterano murcianista firmará por tres años por el cuadro sevillano y se marchará a la ciudad hispalense.

Tras el fatídico Real Murcia – Nástic de Tarragona en el que se esfumó el sueño del ascenso a la Segunda División, Toral ante los medios de comunicación confirmó que su única intención era seguir en el club murcianista y volver a intentar el ascenso al fútbol profesional. Durante sus vacaciones, por el interés del conjunto bético en firmarlo y por el pensamiento de que nunca iba a ser titular en el cuadro grana, Toral cambió de opinión y, aunque ha demostrado una profesionalidad impecable durante el último mes, en su cabeza solo estaba la idea de cambiar de aires y crecer profesionalmente en el segundo equipo del Real Betis.

La negociación ha sido muy larga e incluso se esperaba que se alargara hasta el final del mercado, porque las posiciones estaban muy alejadas. El conjunto bético apuesta por el jugador, pero veía excesivos los 750.000 euros que exigía Felipe Moreno por el extremo pleguero. Finalmente, el Real Murcia ha rebajado sus pretensiones y no se ha aferrado a la cláusula para llegar a un acuerdo, que desde las oficinas de Nueva Condomina quieren ver como beneficioso. Se apunta desde diferentes medios que el acuerdo se ha alcanzado alrededor de los 300.000 euros y, de confirmarse esta cifra, se trataría de menos de la mitad que se exigía al inicio de las conversaciones entre ambos clubes. Veremos si se incluye la cláusula de un posible traspaso que pueda aumentar la cifra de la que se está hablando, que, vista en perspectiva, da la sensación de que es menor de lo esperado. El deseo del jugador de marcharse y la presión hecha por el agente del futbolista han sido claves en forzar el acuerdo y que el club tuviera que ceder.

Toral, entre Meseguer y Bravo

La salida de Antonio Toral recuerda a otros casos recientes con canteranos del Real Murcia involucrados en traspasos. Es una constante que los jugadores salidos de la base del club grana están destinados a hacer carrera fuera. Víctor Meseguer se marchó en el año 2020 al Mirandés, por una cifra superior a los 300.000 euros, siendo sin duda el traspaso más rentable para las arcas murcianistas, que en ese momento no pasaban por su mejor momento. Josema Raigal y Juanma Bravo también se fueron del club grana al Espanyol B y Alcorcón respectivamente, pero sus cifras del traspaso fueron más discretas al no acercarse a los 100.00 euros.

De los tres prometedores canteranos murcianos, solo Víctor Meseguer ha tenido una carrera ascendente. Ahora mismo está en las filas del Real Valladolid, tras su cesión en el Racing de Santander. Juanma Bravo, tras varias campañas en Segunda, primero bajó a Primera Federación en el Ourense y en este verano ha firmado en Segunda RFEF con el UCAM Murcia por dos temporadas.

El caso más rocambolesco es el de Josema Raigal. Tras coincidir el pasado curso con Juanma Bravo en el club gallego, el atacante ha fichado por el NK Lokomotiva Zagreb, club de Croacia. Su trayectoria ha ido de más a menos y finalmente se ha tenido que buscar la vida en el país balcánico.

Otro caso menos conocido es el del guardameta Guillermo Ruiz, que solo estuvo un año en la cantera del Real Murcia y de ahí se marchó traspasado al Real Madrid C. Tras pasar también por la cantera del Leganés, ha firmado en México.