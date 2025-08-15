El Real Murcia de más a menos contra el Melilla

El Real Murcia vence al Melilla en su sexto partido de pretemporada (3-1). El cuadro grana dejó sensaciones ambiguas después de la victoria. Había momentos en los que se veía a un equipo con poderío y con capacidad para llegar al área rival. Pero en otros el equipo estaba estancado, sin poder pasar del centro del campo. Por suerte, el marcador acabó a su favor, con un doblete de Pedro Benito y otro tanto de Cadorini. Menos de 15 días para el primer encuentro de liga ante el Marbella, y Etxeberria aún tiene trabajo que hacer para terminar de activar al Real Murcia.

Menos de dos semanas para que dé comienzo la Primera Federación, y el Real Murcia encaraba su sexto partido de pretemporada, frente al Melilla. Los de Joseba Etxeberria buscaban seguir atando cabos y empezar a plasmar los conceptos que el técnico intenta transmitir en los entrenamientos.

El Real Murcia estaba siendo irregular en su preparación para la temporada. En sus cinco primeros duelos de pretemporada, los de Etxeberria habían cosechado dos victorias, dos derrotas y un empate. Le estaba costando al técnico vasco poder ver reflejado su estilo sobre el césped. El conjunto grana dejaba buenas sensaciones, pero no terminaba de convencer del todo.

En el arranque del partido, el Murcia se vio sorprendido por la intensidad de los jugadores del Melilla. Poco a poco el cuadro grana se fue metiendo y conectando jugadas con algo de peligro. La más clara fue un gol anulado a Pedro Benito por un fuera de juego en su control dentro del área.

La notable intensidad del Melilla dio sus frutos, consiguiendo estrenar el marcador y adelantarse. Un balón alto hacia la banda izquierda, que Pitu consiguió conectar y de primeras meter un pase a Dogu. El atacante melillense, aprovechando el despiste de la zaga grana, encaró y batió a Gazzaniga con un disparo potente al primer palo.

Por suerte para el Real Murcia, el técnico metió presión desde la banda y el equipo reaccionó. Palmberg puso un balón directo a la cabeza de Seyram. El ariete grana remató, pero acabó golpeando en el cuerpo de un rival. Pedro Benito estaba en el lugar idóneo para conectar una volea con el interior y mandar el balón a la escuadra.

La segunda parte comenzó de manera muy dulce para el Real Murcia, y sobre todo para Pedro Benito. El delantero, reconvertido en extremo, firmó su segundo gol en el partido, y el que ponía por delante a los suyos en el marcador. El punta gaditano está en un gran estado de forma en esta pretemporada, siendo el máximo goleador del equipo, con 3 dianas.

En el segundo tramo, Etxeverria no realizó demasiados cambios, buscando darle más minutos a los que partirán de titulares en el comienzo de liga. El técnico vasco aprovechó para darle entrada a Antonio David. El jugador de 19 años que recién llegó al cuadro grana, y que apunta maneras para ser el cierre del equipo en el centro del campo, debutó con la elástica del Real Murcia.

En el último tramo del partido, Etxeberria realizó los últimos movimientos de banquillo, dando entrada a varios canteranos. . El partido se convirtió en un juego de posesión, donde el ataque era la gran ausencia. A falta de pocos minutos para que acabara el duelo, Cadorini puso la guinda al pastel, anotando desde la distancia, aprovechando una mala salida del meta rival.

El encuentro terminó, y el Real Murcia se llevó el triunfo en su sexto encuentro de la pretemporada. Un partido que fue por tramos; en algunos momentos el cuadro grana se encontraba cómodo sobre el césped y conseguía generar peligro, pero en otros no era capaz de pasar del centro del campo. A Etxeberria le hace falta mejorar algunos aspectos para llegar en buenas condiciones al primer partido de liga ante el Marbella.